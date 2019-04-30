«Волшебники», 4 сезон — главный для всего сериала

Главные герои вернули в мир магию, но почти всем это вышло боком. Теперь волшебство во власти Библиотеки — могущественной межпространственной организации, хранящей все знания на свете. Чтобы получить хоть крупицу магии сверх нормы, волшебникам надо стоять в очереди за талонами на талоны: Библиотекарям лучше знать, кому магия нужнее.
Элис, которая из лучших побуждений чуть не лишила мир волшебства, заточили в Библиотеке. Джулия спасла друзей, но ей пришлось пожертвовать своей силой. Теперь она и не богиня, и не человек, а странное создание, непонятно зачем существующее на свете. Но она об этом ещё не знает: ей, как и Квентину, Марго, Джошу и Кейди, стерли воспоминания и присвоили новую личность. Хуже всего пришлось Элиоту — он стал вместилищем Монстра.
Жанр: городское фэнтези
Шоураннеры: Сэра Гэмбл, Джон Макнамара, Майкл Лондон
В ролях: Джейсон Ральф, Стелла Маив, Оливия Тейлор-Дадли, Арджун Гупта
Продолжительность: 13 серий по 45 минут
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«Хроники Шаннары»
Беглый взгляд: с чего всё началось
Всякий сериаломан знает: редкое шоу продержится больше трёх сезонов без смены сценаристов. Потом оно обычно скатывается в самоповторы и надоедает зрителям. Но у «Волшебников» дела идут будто бы неплохо — на пятый сезон их продлили ещё до премьеры четвёртого, а оценки критиков и зрителей остаются достойными. Закрытие сериалу пока не грозит — история продолжается.
Первой узнает о существовании магии и возвращается в школу Брейкбиллс Джулия — что иронично, ведь именно её когда-то этим правом обделили. В некотором роде Джулия меняется местами с остальными главными героями: пока она изучает магию в Брейкбиллсе, прочие, лишённые воспоминаний, тернистым путём узнают о волшебстве и пытаются все исправить в сомнительной компании Марины.
Джулия же теперь на магию не способна — а в прошлом сезоне она одна могла ею пользоваться. Но именно её стараниями герои возвращают свои личности сравнительно быстро. Многие опасались, что и Элиот вернется очень скоро, — это обесценило бы поворот в финале третьего сезона. Но его спасение затянулось на целый сезон, и некоторое время нас даже держали в сомнениях, жив ли он вообще где-нибудь на задворках сознания Монстра или нет.
Увы, не все сюжетные элементы авторы используют в полной мере — и некоторым уделяют слишком мало внимания. Во второй половине сезона повествование начинает лихорадить, словно сценаристам пришлось резко ускориться ближе к концу, и важные моменты, которые не помешало бы раскрыть, остаются за кадром. Возможно, отчасти тому виной сокращение бюджета, а отчасти — нехватка времени.
Фантастические герои и как их раскрывают
Одно из достоинств сезона — раскрытие персонажей с неожиданных сторон. В первую очередь трансформация коснулась Элиота, в которого вселился Монстр — несокрушимое и неуправляемое существо с туманными целями и любовью к детским забавам с элементами свежевания, потрошения и расчленения людей и богов.
Элиота, как когда-то Квентина, заключают против воли в его собственный мрачный разум, и ему придётся многое вспомнить и понять. Ещё в первом сезоне мы узнали, как он впервые использовал магию, и теперь Элиот возвращается к этому моменту. Элис, отделившись от остальной группы, становится на новый путь, а потом сталкивается с самой собой и осознает важные вещи: кто она, что чувствует, почему так поступает. Марго в одиночку отправляется в путешествие, где ей тоже предстоит побеседовать с собой и во многом себе признаться.
Пенни из 40-й линии сильно изменился за время работы в Библиотеке и не похож ни на прежнего себя, ни на свою версию из 23-й линии. Кейди тоже проделала немалый путь. В отличие от остальных героев, которые легко забыли о вымышленных личностях, свою она хранит в памяти и меняется под ее влиянием. Кейди все еще бунтарка, но теперь она использует это в благих целях — чтобы противостоять несправедливости, возглавить людей и вдохновить на борьбу. Линия героини наконец-то больше не крутится вокруг отношений с другими персонажами, будь то Пенни или Джулия.
Неожиданное внимание получили некоторые герои из прошлых сезонов. Скажем, раньше Джош Хоберман был фоновым персонажем и чувствовал себя изгоем, а теперь активно участвует в событиях. Декан Фогг до недавних пор тихо спивался, а в этом сезоне пересмотрел свои взгляды, показал другую сторону характера и напомнил нам, что он все-таки мастер-волшебник.
Враги американской магии
На фоне происходящего героям приходится изменить взгляд и на глобальные материи. Весь сериал создатели нам внушали, что магия не решает проблем, а только создает новые. Это и подвигло Элис в третьем сезоне попытаться избавить от нее мир. Теперь же нас подводят к мысли, что дело не в магии, а в людях, которые ее используют, — какое неожиданное наблюдение! Магия лишь инструмент, и люди сами решают, как ее применить. В конце концов это понимает и Элис.
Но трудности в мире «Волшебников» не ограничиваются магией. Создатели продолжают рассматривать проблемы реального мира через призму мрачного фэнтези. Дело уже касалось и наркотиков, и изнасилований, и растления малолетних, и психических расстройств, и суицида, и смертельных болезней, и абортов, и расизма, и рабства. В новом сезоне некоторые из этих тем поднимают снова, но в фокусе проблемы менее жестокие, хоть и не менее насущные: бюрократия и коррупция. Наравне с кровожадным Монстром врагом в этом сезоне выступает Библиотека. По-своему она тоже неуправляема и несокрушима. И если с Монстром большую часть сезона разбираются только главные герои, то борьба с Библиотекой затрагивает всех.
Четвёртая стена и обязательный мюзикл
Отходя все дальше от книжного канона, создатели «Волшебников» иногда к нему возвращаются. Так, они вспомнили о магической специализации Квентина и отправили Марго в путешествие по пустыне, которое в «Земле волшебника» прошла Джанет. Эта серия стала одной из самых ярких и необычных за сезон.
В сезоне вообще хватает запоминающихся эпизодов. Например, «Мишка плохих новостей» — яркая и динамичная серия, которая все время держит в напряжении. В «Жениться, ***, убить» мы узнаем, что за Обращение ожидало оборотня-Джоша. В «Месте и линии времени» нам показали безрадостный альтернативный мир. «Побег из счастливого места» посвятили путешествию по глубинам разума. В «4-1-1» Квентин мысленно вернулся во времена первого сезона.
А в «Побочном эффекте» создатели если не сломали четвёртую стену, то как минимум несколько раз в неё постучали. Пенни-40 вновь изучил истории других героев и объяснил зрителям, что на Квентине свет клином не сошелся — каждый герой играет главную роль в собственном сюжете.
О музыкальном эпизоде, который уже стал традицией, стоит сказать подробнее. По части песен серия «Тяжелые блестящие доспехи» вышла менее яркой, чем мюзикл из предыдущего сезона, — ну что сравнится с Under Pressure! Зато качество исполнения растет, особенно у Саммер Бишил (Марго), центральной героини эпизода, — впрочем, больше пела не она, а Хейл Эпплман (Элиот). Увы, таланты Джейд Тейлор (Кейди) на сей раз почти не пригодились — а жаль, ведь из каста она поет, пожалуй, лучше всех.
По важности песен для сюжета «Доспехи» тоже уступают эпизоду из прошлого сезона: там песни были нужны для победы над демоном, а здесь они всего лишь результат психоделического трипа. Впрочем, это вполне вписывается в абсурдный мир «Волшебников». Серия стала для Марго интересным приключением, неплохо раскрывает персонажа, а песни гармонично это дополняют.
Авторы «вытащили» много второстепенных героев — но они не задерживаются
В отдельных сериях возвращаются эпизодические персонажи — с некоторыми мы познакомились недавно, а некоторых не видели со второго и даже первого сезона.
Несмотря на возвращения персонажей и отсылки к прошлому, некоторые сюжетные хвосты до сих пор не подобраны, и неизвестно, вернутся ли к ним сценаристы. Можно вспомнить ведьму, которой Квентин в начале второго сезона дал флакон своей крови. Или сына, который родился у Квентина в как бы отмененной, но не забытой линии времени. Об Айрин Макаллистер и ее родственниках, еще недавно столь грозных, что героям пришлось от них скрываться, не вспоминали с начала сезона. Судьба Пловера тоже остается неизвестной.
Слишком много вопросов
Ко всему перечисленному авторы еще могут вернуться в будущем. Но это не отменяет проблем со сценарием. Так, Библиотека порой оказывается на удивление бессильной, хотя у нее в распоряжении книги-биографии всех людей на свете — и раньше ими пользовались! Да и боги становятся слабы и медлительны, когда того требует сюжет. Мотивация отдельных персонажей вызывает вопросы, как и подробности устройства вселенной сериала и его мифологии.
Потери — главная тема сезона
Недостаток логики сериал восполняет эмоциями. Создатели снова и снова поднимают тему утраты. Джулия теряет божественные силы и пытается снова обрести свою сущность. Элис теряет доверие друзей и надеется искупить вину перед ними. Некоторые теряют близких — Кейди пытается смириться с потерей Пенни, Марго теряет своего друга Элиота и в какой-то момент лишается даже надежды его вернуть. Квентин теряет веру в свои мечты и в сказочность Филлори. Что-то вернуть удается, что-то нет. Но взамен утраченного каждый обретает нечто иное.
В разговоре о потерях нельзя не упомянуть главную, неожиданную и болезненную утрату сезона.
Если исключить из концовки несколько заделов на будущее, финал сезона мог бы стать финалом всего сериала. Возможно, в этот раз риск закрытия был выше прежнего, и сценарий писали с оглядкой на это.
Четвертый сезон ощущается более сумбурным, менее четким, чем предыдущий. Может, дело в том, что серии прошлого сезона объединял один квест, и это помогало структурировать сценарий. В четвертом тоже есть «главный квест», но его сильно разбавляют другие сюжетные линии. В итоге каждая из них блекнет на общем фоне и оставляет менее яркое впечатление, чем хотелось бы.
Впрочем, «Волшебники» всегда подкупали не столько сюжетом, сколько эмоциями. Несмотря на недостатки, это по-прежнему интересная и эксцентричная история с харизматичными персонажами, немного безумной мифологией и уникальной атмосферой.
- + раскрытие персонажей
- + эмоциональное воздействие на зрителя
- + интересный сюжет и самобытная атмосфера
- — смазанный темп вредит повествованию
- — потенциал всех злодеев недораскрыт
- — логика происходящего не всегда ясна
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