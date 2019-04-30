«Волшебники», 4 сезон — главный для всего сериала

Главные герои вернули в мир магию, но почти всем это вышло боком. Теперь волшебство во власти Библиотеки — могущественной межпространственной организации, хранящей все знания на свете. Чтобы получить хоть крупицу магии сверх нормы, волшебникам надо стоять в очереди за талонами на талоны: Библиотекарям лучше знать, кому магия нужнее. Элис, которая из лучших побуждений чуть не лишила мир волшебства, заточили в Библиотеке. Джулия спасла друзей, но ей пришлось пожертвовать своей силой. Теперь она и не богиня, и не человек, а странное создание, непонятно зачем существующее на свете. Но она об этом ещё не знает: ей, как и Квентину, Марго, Джошу и Кейди, стерли воспоминания и присвоили новую личность. Хуже всего пришлось Элиоту — он стал вместилищем Монстра.

The Magicians

Жанр: городское фэнтези

Шоураннеры: Сэра Гэмбл, Джон Макнамара, Майкл Лондон

В ролях: Джейсон Ральф, Стелла Маив, Оливия Тейлор-Дадли, Арджун Гупта Премьерный показ: январь — апрель 2019, Syfy

Продолжительность: 13 серий по 45 минут

Похоже на: «

«Хроники Шаннары» : январь — апрель 2019, Syfy: 13 серий по 45 минут: « Изумрудный город » (2017) • « Сверхъестественное » •

Беглый взгляд: с чего всё началось

Всякий сериаломан знает: редкое шоу продержится больше трёх сезонов без смены сценаристов. Потом оно обычно скатывается в самоповторы и надоедает зрителям. Но у «Волшебников» дела идут будто бы неплохо — на пятый сезон их продлили ещё до премьеры четвёртого, а оценки критиков и зрителей остаются достойными. Закрытие сериалу пока не грозит — история продолжается.

Первой узнает о существовании магии и возвращается в школу Брейкбиллс Джулия — что иронично, ведь именно её когда-то этим правом обделили. В некотором роде Джулия меняется местами с остальными главными героями: пока она изучает магию в Брейкбиллсе, прочие, лишённые воспоминаний, тернистым путём узнают о волшебстве и пытаются все исправить в сомнительной компании Марины.

Джулия же теперь на магию не способна — а в прошлом сезоне она одна могла ею пользоваться. Но именно её стараниями герои возвращают свои личности сравнительно быстро. Многие опасались, что и Элиот вернется очень скоро, — это обесценило бы поворот в финале третьего сезона. Но его спасение затянулось на целый сезон, и некоторое время нас даже держали в сомнениях, жив ли он вообще где-нибудь на задворках сознания Монстра или нет.

Увы, не все сюжетные элементы авторы используют в полной мере — и некоторым уделяют слишком мало внимания. Во второй половине сезона повествование начинает лихорадить, словно сценаристам пришлось резко ускориться ближе к концу, и важные моменты, которые не помешало бы раскрыть, остаются за кадром. Возможно, отчасти тому виной сокращение бюджета, а отчасти — нехватка времени.

Особенно досадно (для смотревших) Дуэту Монстра и его сестры уделили совсем кроху внимания — буквально одну серию. Великую и ужасную сестру, о которой было столько разговоров, победили за пару минут. Хейл Эпплман и Стелла Маив неплохо смотрелись вместе и были хороши в своих злодейских ролях, поэтому жаль, что их героям не воздали должное.

Фантастические герои и как их раскрывают

Одно из достоинств сезона — раскрытие персонажей с неожиданных сторон. В первую очередь трансформация коснулась Элиота, в которого вселился Монстр — несокрушимое и неуправляемое существо с туманными целями и любовью к детским забавам с элементами свежевания, потрошения и расчленения людей и богов.

Элиота, как когда-то Квентина, заключают против воли в его собственный мрачный разум, и ему придётся многое вспомнить и понять. Ещё в первом сезоне мы узнали, как он впервые использовал магию, и теперь Элиот возвращается к этому моменту. Элис, отделившись от остальной группы, становится на новый путь, а потом сталкивается с самой собой и осознает важные вещи: кто она, что чувствует, почему так поступает. Марго в одиночку отправляется в путешествие, где ей тоже предстоит побеседовать с собой и во многом себе признаться.

Пенни из 40-й линии сильно изменился за время работы в Библиотеке и не похож ни на прежнего себя, ни на свою версию из 23-й линии. Кейди тоже проделала немалый путь. В отличие от остальных героев, которые легко забыли о вымышленных личностях, свою она хранит в памяти и меняется под ее влиянием. Кейди все еще бунтарка, но теперь она использует это в благих целях — чтобы противостоять несправедливости, возглавить людей и вдохновить на борьбу. Линия героини наконец-то больше не крутится вокруг отношений с другими персонажами, будь то Пенни или Джулия.

Неожиданное внимание получили некоторые герои из прошлых сезонов. Скажем, раньше Джош Хоберман был фоновым персонажем и чувствовал себя изгоем, а теперь активно участвует в событиях. Декан Фогг до недавних пор тихо спивался, а в этом сезоне пересмотрел свои взгляды, показал другую сторону характера и напомнил нам, что он все-таки мастер-волшебник.

Враги американской магии

На фоне происходящего героям приходится изменить взгляд и на глобальные материи. Весь сериал создатели нам внушали, что магия не решает проблем, а только создает новые. Это и подвигло Элис в третьем сезоне попытаться избавить от нее мир. Теперь же нас подводят к мысли, что дело не в магии, а в людях, которые ее используют, — какое неожиданное наблюдение! Магия лишь инструмент, и люди сами решают, как ее применить. В конце концов это понимает и Элис.

Но трудности в мире «Волшебников» не ограничиваются магией. Создатели продолжают рассматривать проблемы реального мира через призму мрачного фэнтези. Дело уже касалось и наркотиков, и изнасилований, и растления малолетних, и психических расстройств, и суицида, и смертельных болезней, и абортов, и расизма, и рабства. В новом сезоне некоторые из этих тем поднимают снова, но в фокусе проблемы менее жестокие, хоть и не менее насущные: бюрократия и коррупция. Наравне с кровожадным Монстром врагом в этом сезоне выступает Библиотека. По-своему она тоже неуправляема и несокрушима. И если с Монстром большую часть сезона разбираются только главные герои, то борьба с Библиотекой затрагивает всех.

Четвёртая стена и обязательный мюзикл

Отходя все дальше от книжного канона, создатели «Волшебников» иногда к нему возвращаются. Так, они вспомнили о магической специализации Квентина и отправили Марго в путешествие по пустыне, которое в «Земле волшебника» прошла Джанет. Эта серия стала одной из самых ярких и необычных за сезон.

В сезоне вообще хватает запоминающихся эпизодов. Например, «Мишка плохих новостей» — яркая и динамичная серия, которая все время держит в напряжении. В «Жениться, ***, убить» мы узнаем, что за Обращение ожидало оборотня-Джоша. В «Месте и линии времени» нам показали безрадостный альтернативный мир. «Побег из счастливого места» посвятили путешествию по глубинам разума. В «4-1-1» Квентин мысленно вернулся во времена первого сезона.

А в «Побочном эффекте» создатели если не сломали четвёртую стену, то как минимум несколько раз в неё постучали. Пенни-40 вновь изучил истории других героев и объяснил зрителям, что на Квентине свет клином не сошелся — каждый герой играет главную роль в собственном сюжете.

О музыкальном эпизоде, который уже стал традицией, стоит сказать подробнее. По части песен серия «Тяжелые блестящие доспехи» вышла менее яркой, чем мюзикл из предыдущего сезона, — ну что сравнится с Under Pressure! Зато качество исполнения растет, особенно у Саммер Бишил (Марго), центральной героини эпизода, — впрочем, больше пела не она, а Хейл Эпплман (Элиот). Увы, таланты Джейд Тейлор (Кейди) на сей раз почти не пригодились — а жаль, ведь из каста она поет, пожалуй, лучше всех.

По важности песен для сюжета «Доспехи» тоже уступают эпизоду из прошлого сезона: там песни были нужны для победы над демоном, а здесь они всего лишь результат психоделического трипа. Впрочем, это вполне вписывается в абсурдный мир «Волшебников». Серия стала для Марго интересным приключением, неплохо раскрывает персонажа, а песни гармонично это дополняют.

Авторы «вытащили» много второстепенных героев — но они не задерживаются

В отдельных сериях возвращаются эпизодические персонажи — с некоторыми мы познакомились недавно, а некоторых не видели со второго и даже первого сезона.

Скрытый текст Это Пит, бывший подручный Марины, и Кристофер Пловер, автор книг о Филлори. Со второго сезона в человеческом обличье нам не встречались профессор Маяковский и убитый Квентином бог Эмбер. Вернувшиеся персонажи третьего сезона — призрак-вуайерист Хаймон, бог Бахус (он гибнет от рук Монстра, а потом, как ни странно, оказывается бывшим Библиотекарем), Харриет Шифф, которая выжила в зеркальном мире, и драконолог Поппи Клайн в исполнении Фелиции Дей. Её возвращение вышло скомканным — Поппи задержалась всего на серию и не сказать чтобы сыграла в ней яркую роль.

Несмотря на возвращения персонажей и отсылки к прошлому, некоторые сюжетные хвосты до сих пор не подобраны, и неизвестно, вернутся ли к ним сценаристы. Можно вспомнить ведьму, которой Квентин в начале второго сезона дал флакон своей крови. Или сына, который родился у Квентина в как бы отмененной, но не забытой линии времени. Об Айрин Макаллистер и ее родственниках, еще недавно столь грозных, что героям пришлось от них скрываться, не вспоминали с начала сезона. Судьба Пловера тоже остается неизвестной.

Слишком много вопросов

Ко всему перечисленному авторы еще могут вернуться в будущем. Но это не отменяет проблем со сценарием. Так, Библиотека порой оказывается на удивление бессильной, хотя у нее в распоряжении книги-биографии всех людей на свете — и раньше ими пользовались! Да и боги становятся слабы и медлительны, когда того требует сюжет. Мотивация отдельных персонажей вызывает вопросы, как и подробности устройства вселенной сериала и его мифологии.

Что не так с Джулией и злодеями? (для смотревших) Один из самых сомнительных моментов связан с Джулией. Она пытается вернуть свои силы, и ей не раз говорят, что выбрать, кем стать — человеком или богиней, — должна именно она. Но когда приходит время, решение за нее принимает Пенни-23. Неясно, что мешало Пенни просто проникнуть в разум Джулии телепатически и спросить ту, чего она хочет. Да и вообще финал сюжетной линии получился скомканным. Герои победили Сестру в теле Джулии за пару минут, затем девушку показывают в больнице — у неё агония, а буквально через минуту она уже становится человеком! Неизвестно, что будет с Джулией дальше, но заканчивается все на светлой ностальгической ноте — она вновь обретает магию и произносит: «Твою мать, это делаю я!» Те же слова когда-то произнес Квентин, обнаружив, что ему подвластно волшебство. Круг замыкается. Еще одна проблема сезона — злодеи. Победы над библиотекарем Эвереттом и Монстром не ощущаются полноценным завершением истории. У Эверетта слишком мало экранного времени, да и «слили» его чересчур быстро. Монстра же в сезоне, наоборот, много, и в каждой серии мы наблюдали, как он становится ближе к людям, начинает понимать их и видеть красоту мира. А потом Монстра просто побеждают — его личностный рост ни к чему не привёл.

Потери — главная тема сезона

Недостаток логики сериал восполняет эмоциями. Создатели снова и снова поднимают тему утраты. Джулия теряет божественные силы и пытается снова обрести свою сущность. Элис теряет доверие друзей и надеется искупить вину перед ними. Некоторые теряют близких — Кейди пытается смириться с потерей Пенни, Марго теряет своего друга Элиота и в какой-то момент лишается даже надежды его вернуть. Квентин теряет веру в свои мечты и в сказочность Филлори. Что-то вернуть удается, что-то нет. Но взамен утраченного каждый обретает нечто иное.

В разговоре о потерях нельзя не упомянуть главную, неожиданную и болезненную утрату сезона.

Главный спойлер сезона! Квентин Колдуотер. С него началась эта история — но не похоже, что им она и закончится. В серии «Побочный эффект» нас предупреждали, что главный герой не такой уж главный, а потом это доказали на деле. Квентин погиб, пожертвовав собой и не дав Эверетту завладеть божественной силой. Можно сказать, он поменялся ролями с Элис — когда-то она тоже отдала жизнь за друзей. В отличие от Элис Квентин вряд ли вернется — актер уже попрощался с фанатами и коллегами. Есть, конечно, шанс, что это обман ради клиффхэнгера, но вряд ли. Дальше история продолжится без него, и пока сложно сказать, какой она будет. С одной стороны, Квентин был своего рода связующим звеном, и в сюжете от него зависело очень многое. Но в шоу уже масса сюжетных линий, которые мало касаются Квентина: политические разборки в Филлори, магический путь Джулии, да и линии Кейди и обоих Пенни пересекались с линией Квентина все реже. Теснее всего с ним была связана Элис, но и у нее в этом сезоне своя линия, а в будущем её ждёт уйма дел, если она и впрямь возглавит Библиотеку. Квентин связал этих людей воедино, однако и без него у сценаристов хватает историй, которые можно рассказать. И все же для сериала это ощутимая потеря, которая мало кого из фанатов оставила равнодушным. Перед смертью Квентин видит, как друзья оплакивают его, а с ними по герою скорбят и зрители. Но в этой боли, как гласит сам сериал, рождается магия. Те чувства, что вызвала у зрителей гибель Квентина, любовь, которой они прониклись к этому персонажу, — это и правда волшебство. Возможно, кто-то скажет, что Квентин заслуживал лучшего, но героически погибнуть, спасая друзей и весь мир, — не худший конец. По иронии, для этого Квентин использовал заклинание мелкой починки — именно это и было его специализацией. Еще в первом сезоне Квентин рассуждал, что с помощью магии нельзя исправить ничего глобального, но починить мелочи можно. Благодаря поступку Квентина был побежден Эверетт, изгнан Монстр, а магия вернулась в мир. Потому что, как говорили создатели, «мелкой починки» вообще не бывает. Любое незначительное действие способно вызвать масштабные последствия, о которых мы можем даже не узнать.

Если исключить из концовки несколько заделов на будущее, финал сезона мог бы стать финалом всего сериала. Возможно, в этот раз риск закрытия был выше прежнего, и сценарий писали с оглядкой на это.