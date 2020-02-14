Портал Redanian Intelligence, специализирующийся на новостях по вселенной «Ведьмак», сообщает, что к актёрскому составу сериала от Netflix присоединились два новых актёра, которые исполнят роли знакомых героев — Ламберта и Койона.

Первого сыграет Пол Бульон («Острые козырьки», «Палач-бастард», небольшая роль в «Дюне» Вильнёва). Автор заметки отмечает, что предположение о появлении Ламберта возникло уже давно, и теперь оно якобы подтвердилось.

Койона же — ведьмака из Повисса — сыграет Ясен Атор («Робин Гуд», «Тёмное сердце»). В книгах он фигурировал только в сценах обучения Цири, по событиям саги погиб в Битве под Бренной в 1268 году.

Исходя из каста, можно предположить, что во втором сезоне больше внимания уделят событиям в Каэр Морхене. Пока что нет никаких новостей о том, кто исполнит роли Весемира или Эскеля. Впрочем, и Атора с Бульоном Netflix ещё официально не подтвердил.

Ранее СМИ рассказали, что во втором сезоне сериала появится новая для франшизы героиня — некая Вайолет. Продолжение «Ведьмака» выйдет лишь в 2021-м, а в этом году нас ждёт анимационный фильм про Весемира.