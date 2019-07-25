СМИ: Hulu запустила в производство сериальную адаптацию книги «Автостопом по галактике»

Deadline сообщает, что стриминг Hulu работает над сериалом по мотивам классического комедийного НФ-романа Дугласа Адамса «Автостопом по галактике».

Производством занимается ABC Signature, подразделение ABC. Шоураннерами проекта стали Картлон Кьюз (продюсер сериалов «Остаться в живых», «Джек Райан» и грядущего «Ключи Локков») и сценарист Джейсон Фьюкс («Чудо-женщина», «Ледниковый период 4»).

Цикл «Автостопом по галактике» включает в себя шесть романов, первый из которых вышел в 1979 году. Пять книг написал Дуглас Адамс, а последнюю — Йон Колфер («Артемис Фаул»), с разрешения вдовы писателя. Суммарно книги перевели на более чем 30 языков во всём мире.

Первый роман рассказывает о приключения Артура Дента, которому повезло выжить после того, как пришельцы «снесли» Землю ради постройки космической магистрали.

Права на экранизацию цикла принадлежат Disney с 2005 года — тогда на большие экраны вышел фильм по первой части цикла, где роли исполнили Мартин Фримен, Ясин Бей, Сэм Рокуэлл, Зои Дешанель, Билл Найи, Джон Малкович, Алан Рикман и Уорвик Дэвис.

Пока что по сериалу Hulu нет никаких подробностей — неизвестно даже, ляжет ли в основу одна книга или весь цикл.