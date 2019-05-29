СМИ: Кит Харрингтон отправился на реабилитацию после съёмок «Игры престолов» Кот-редактор 29.05.2019 Новости, Яндекс 0 минут на чтение Издание PageSix с ссылкой на нескольких источников рассказало, что Кит Харрингтон (Джон Сноу) после съёмок «Игры престолов» (за несколько недель до показа шоу) слёг на лечение в клинику Prive-Swiss в штате Коннектикут. Там он проходит лечение от алкоголизма и восстанавливается после стресса со съёмок. Представитель актёра подтвердил изданию, что Харрингтон посещает оздоровительный центр. Кит решил воспользоваться перерывом в съёмочном графике, чтобы провести время в оздоровительном центре и поработать над некоторыми личными проблемами. В клинике актёр проходит психологические тренинги, когнитивно-поведенческую терапию и практикует медитацию для борьбы со стрессом. Пребывание в центре обходится около 120 тысяч долларов в месяц. В документальном фильме «Последний дозор» о съёмках последнего сезона «Игры престолов» рассказывалось про выматывающие условия для актёров. В частности, в картине можно увидеть эмоциональное состояние актёра во время читки сценария — он не выдержал сцены в финальном эпизоде и расплакался. Кроме того, Харрингтон и ранее жаловался на стресс — особенно после того, как его героя сделали центральным в шоу. Читайте также Вестерос обречён! Каким станет мир «Игры престолов» после финала 23.05.2019 «Игра престолов» закончилась — а неприятности для Вестероса только начинаются! Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: