Издание PageSix с ссылкой на нескольких источников рассказало, что Кит Харрингтон (Джон Сноу) после съёмок «Игры престолов» (за несколько недель до показа шоу) слёг на лечение в клинику Prive-Swiss в штате Коннектикут. Там он проходит лечение от алкоголизма и восстанавливается после стресса со съёмок.

Представитель актёра подтвердил изданию, что Харрингтон посещает оздоровительный центр.

Кит решил воспользоваться перерывом в съёмочном графике, чтобы провести время в оздоровительном центре и поработать над некоторыми личными проблемами.

В клинике актёр проходит психологические тренинги, когнитивно-поведенческую терапию и практикует медитацию для борьбы со стрессом. Пребывание в центре обходится около 120 тысяч долларов в месяц.

В документальном фильме «Последний дозор» о съёмках последнего сезона «Игры престолов» рассказывалось про выматывающие условия для актёров. В частности, в картине можно увидеть эмоциональное состояние актёра во время читки сценария — он не выдержал сцены в финальном эпизоде и расплакался. Кроме того, Харрингтон и ранее жаловался на стресс — особенно после того, как его героя сделали центральным в шоу.