СМИ: «Поступь Хаоса» по роману Патрика Несса ждут досъёмки — его признали «не готовым для выхода в прокат»

Издание Wall Street Journal рассказало подробности о проблемах с производством фантастической картины «Поступь Хаоса» по одноимённому роману писателя Патрика Несса («Голос монстра»).
Экранизацию планировали выпустить ещё 1 марта 2019 года, однако релиз пришлось перенести — руководство студии Lionsgate признало фильм «не готовым к выпуску» после первых просмотров. Теперь «Поступь Хаоса» ждут трёхнедельные пересъёмки, которые раздуют и без того большой бюджет в 100 миллионов долларов.
Картину снимает Даг Лайман («Грань будущего»), а главные роли играют Том Холланд и Дейзи Ридли. Первоначально доснять фильм студия собиралась ещё в прошлом году, однако из-за плотного графика актёры просто не смогли выкроить время. Теперь ситуация сдвинулась с мёртвой точки.
В начале апреля студия опубликовала первое промо-изображение:
Роман-первоисточник рассказывает о колонистах на другой планете. В городе Прентисстаун загадочный вирус выкосил всех женщин. Уцелевшие мужчины страдают от Шума — паранормального явления, из-за которого все жители городка постоянно слышат мысли друг друга. Тут невозможно что-либо скрыть или уединиться. Но юноша Тодд находит место «тишины», а заодно её источник — вполне живую девушку. И тут у него закрадываются подозрения, что официальная версия эпидемии, мягко говоря, неточна.
В своё время мы поставили картину аж на шестое место в списке ожиданий в 2019 году, но теперь раньше 2020-го она свет не увидит:
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