Портал Variety со ссылкой на свои источники сообщает, что режиссёр Сэм Рэйми («Зловещие мертвецы», трилогия «Человек-паук») ведёт переговоры со студией Lionsgate. Компания хочет предложить ему кресло постановщика киноадаптации фэнтезийного цикла «Хроники убийцы короля» Патрика Ротфусса. Сама Lionsgate никак не комментирует сведения издания.

Студия планирует грандиозный проект: в идеале, сюжет двух вышедших романов хотят уместить в два полнометражных фильма и сериал для канала Showtime. Шоураннером сериала выступает сценарист и продюсер Джон Роджерс, известный по криминальной драме «Воздействие». А должность исполнительного продюсера и композитора занял постановщик Бродвейских мюзиклов Лин-Мануэль Миранда («Гамильтон», «Моана»), который будет сочинять песни Квоута, главного героя-барда. Миранда будет работать как с фильмами, так и с сериалом.

Сценарий пишет молодая сценаристка Линдси Бир. Она должна адаптировать события первой книги, «Имя ветра», которые лягут в основу первого фильма.

По сведениями портала Empire, картина охватит сразу три временных промежутка. Настоящее, в котором Квоут рассказывает историю своей жизни. Прошлое, в котором показывают жизнь Квоута. И отдельные истории и притчи, упоминающиеся в книгах.

Напомним, «Хроники убийцы короля» — это трилогия эпического фэнтези Патрика Ротфусса. В центре сюжета — история странствующего барда Квоута, который обучается магии и мстит за убитую семью. Романы Ротфусса подкупают не столько сюжетом, сколько волшебной атмосферой, авторским стилем и хорошими стихами. Пока что вышли только две книги из запланированных трёх: «Имя ветра» и «Страх мудреца».