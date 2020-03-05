Согласно данным журналистов Variety, продолжение комедии «Фокус-покус» для Disney+ наконец обзавелось режиссером. Съемками займется Адам Шенкман, поставивший «Рок на века» и «Дом вверх дном».

Известно, что сейчас Шенкман занимается подготовкой к производству второй части «Зачарованной» для Disney. Однако пока непонятно, какой из этих двух фильмов он начнет снимать первым.

Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Нэджими, которые сыграли в первой части «Фокуса-покуса», не участвуют в сиквеле. Однако авторы хотели бы их привлечь — хотя бы в качестве камео. Как сообщают инсайдеры, Disney не будет перезапускать франзишу.

Сценарий для продолжения написала Джен Д’Анджело, приложившая руку к «Из Лос-Анджелеса в Вегас» и «Трудоголикам». А продюсерское кресло заняла Линн Харрис.

Оригинальная картина вышла в 1993 году и собрала в прокате 39 миллионов долларов при бюджете в 28 миллионов. Результат неутешительный, однако впоследствии фильм пришелся зрителям по душе, так что он стал своего рода классикой.