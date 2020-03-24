Несмотря на последствия бушующего в мире коронавируса, Disney и Lucasfilm продолжают удаленно работать над некоторыми проектами, в числе которых спин-офф «Изгоя-один. Звездные войны: Истории».

Так, портал TheDisInsider со ссылкой на The Illuminerdi поделился синопсисом сериала про Кассиана Андора, которого сыграет Диего Луна.

Приключения шпиона Сопротивления Кассиана Андора развернутся в первые годы восстания — до событий «Изгоя-один». Диего Луна вернется к роли Андора, которую он исполнил в фильме 2016 года. Это воодушевляющий шпионский триллер с дерзкими миссиями, которые должны помочь вернуть надежду галактике в тисках безжалостной Империи.

Сценарий пишет Тони Гилрой, который работал над «Изгоем-один». А в роли шоураннера выступает Стивен Шифф, приложивший руку к «Наемникам». Вдобавок сообщается, что Рик Фамуйива («Мандалорец») снимет несколько эпизодов.

Полноценное производство шоу должно начаться в июне, однако планы могут еще измениться из-за угрозы коронавируса. Предположительно, сериал выйдет осенью 2021 года в Disney+, если его снимут до конца 2020-го.