Deadline сообщает, что Sony Pictures Animation готовит новый оригинальный анимационный проект «Дао» (Tao), для которого уже нашли режиссёра — художницу Эмили Дин.

За плечами Дин — учёба в Калифорнийском институте искусств (CalArts) и карьера в Pixar и Warner Bros. Она работала художником раскадровки под руководством Фила Лорда и Кристофера Миллера над «Лего. Бэтменом» и «Лего. Фильмом 2». «Дао» станет режиссёрским дебютом Дин.

Сюжет картины держится в секрете. Издание описывает «Дао» как «научно-фантастическое приключение в Китае с главной героиней в центре истории». Проект находится на ранней стадии производства, пока что нет ни иллюстраций, ни других тизеров.

В 2012 году Эмили Дин стала лауреатом Премии Австралийской Академии за короткометражный мультфильм Forget Me Not.