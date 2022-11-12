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    Новости

    СМИ: съёмки «Колец власти» нанесли значительный вред природе Новой Зеландии

    12 ноября 2022
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    12.11.2022
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    1 минута на чтение
    Amazon обвинили в загрязнении окружающей среды на съемках «Колец власти»

    Издание The Guardian опубликовало статью об экологических последствиях съёмок «Колец власти» в Новой Зеландии. В материале описываются масштабные загрязнения, которые выявили эксперты, просмотрев фотографии со съемочной площадки, опросив работников и получив доступ к внутренней переписке команды.

    В результате расследования выяснилось, что студия использовала как минимум трёх разных перевозчиков мусора, чтобы вывезти около 390 тонн отходов и более 13 тысяч кубометров мусора.

    Декорации на съёмочной площадке состояли в основном из пластика, который затем просто выбрасывали. Например, огромный лес, который фигурирует во многих сценах, создан из полистирола, а листья были сшиты из полиэстера. Почва представляла собой смесь пластика и древесной стружки. Ледяные скалы, по которым карабкалась Галадриэль в первой серии, после съёмок был раздроблены на мелкие куски и вывезены на свалку. Все декорации были просто выброшены в яму в земле.

    На съёмках пытались снизить объем отходов, например, введя многоразовые бутылки и один вегетарианский день питания в неделю. Тем не менее объём переработанных отходов оказался в несколько десятков раз меньше, чем количество отходов, оказавшихся на свалке.

    The Guardian взяла анонимные интервью у шести рабочих, четыре из которых работали непосредственно над «Кольцами власти». Опрошенные рассказали, что правительство Новой Зеландии мало контролировали объемы отходов со съёмок, и правительство могло бы сделать больше для регулирования воздействия кинопроизводства на окружающую среду.

    Один из опрошенных рассказал:

    Мне нравится работать в киноиндустрии, я хочу продолжать работать здесь, но не так, как сейчас. То, что происходит, ужасно, и большинство людей не знают об этом. Если бы люди знали, насколько разрушительным является весь этот бизнес, они бы дважды подумали.

    Утёкшие в сеть переписки работников сериала сообщают, что сотрудники ещё в процессе производства были обеспокоены экологическим следом сериала. Согласно им, первый сезон шоу, который эквивалентен примерно трем-четырем фильмам, произвел примерно 14 тысяч тонн углекислого газа. Это в пять раз больше, чем средний блокбастер, по оценкам Британской комиссии по кинематографии.

    В ответ на публикацию Amazon заявила, что их подход к переработке отходов во время съёмок «соответствовал или даже превосходил отраслевые стандарты».

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