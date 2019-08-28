Издание Deadline с ссылкой на источники рассказало, что к грядущему «Отряду самоубийц» Джеймса Ганна может присоединиться актёр Тайка Вайтити. Роль комика пока не раскрывается.

Вайтити уже появлялся в десятках разных образов, в том числе и кинокомиксах. Так, в DC он сыграл в «Зелёном фонаре» Томаса Колмаку, одного из второстепенных героев. А в Marvel в цифровом гриме воплотил нескольких пришельцев «Тора: Рагнарёк». Неизвестно, сыграет ли Вайтити снова CGI-персонажа или выступит без цифрового грима.

Ранее Deadline сообщил, что к актёрскому составу картины может присоединиться Нейтан Филлион («Светлячок», «Музыкальный блог Доктора Ужасного»). Его роль тоже не раскрывается. При этом Филлион уже играл у Ганна в пародийном веб-шоу «Порно для всей семьи» и в «Стражах галактики 2», откуда его роль вырезали.

Актёрский состав картины предварительно включает Марго Робби (Харли Квинн), Виолу Дэвис (Аманда Уоллер), Джая Кортни (Капитан Бумеранг), Джоэла Киннамана (Рик Флэг). Среди новичков — Идрис Эльба, Давид Дастмалчян (Человек-в-горошек), Даниела Мелькиор (Крысолов), Флула Борг и Стив Эйджи (Король Акул). Роль Борга и Эльбы тоже пока не раскрыты, об остальных героя мы рассказывали ранее. Первоначально предполагалось, что Эльба воплотит своего Дэдшота, но ему отведена другая роль.

За сценарий фильма тоже отвечает Ганн. Съёмки стартуют уже в 20-х числах сентября, а фильм выйдет в августе 2021-го. Потом Ганн планирует вернуться к «Стражам Галактики».