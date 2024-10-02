КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналБлогиподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Адвокат дьявола»: адская история создания фильма
«Хеллбой» Гильермо дель Торо. Как создавалась дилогия о Парне из пекла
«Жребий» по роману Стивена Кинга: пугающе скучная экранизация
Как снимает Гильермо дель Торо. Рецепт идеального монстра

Классика

Странные, страшные и психоделические советские мультфильмы
Кто станет новым Миядзаки?
Новости
У нас уже есть «Клуб романтики» дома: «Смута» получит романтическую визуальную новеллу
Дмитрий Кинский
18 октября 16:40
128
1 минута на чтение
Студии Cyberia Nova и «Много много игр» анонсировали визуальную новеллу по «Смуте» с подзаголовком «Зов сердца».
Это будет «невероятная история любви на фоне одного из самых драматичных периодов в российской истории».
Разработчики пообещали, что в визуальной новелле не придется платить за выбор внутриигровой валютой. А игроков ждет три или даже больше вариантов концовки.
Игра выйдет этой осенью — на Android и iOS.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики №251 (октябрь 2024)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск #15. Лучшее фэнтезийное аниме
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

«Я вернусь за камеру быстрее, чем ожидал» — Дени Вильнев о съемках «Дюны 3»

Новости

«Охоту на Голлума» не будут разделять на две части. Но WB работает над еще одним фильмом по «Властелину колец»
Подробностей о нем пока нет.

Новости

«Кинопоиск» показал первые кадры со съемок фильма «Король и Шут. Навсегда»
Премьера ожидается в 2025 году.

Новости

«Авантюрный джем» от «Рыжего Библиотекаря» подходит к концу
Работы принимаются до 23 октября

Новости

«Родной планете осталось существовать три дня» — трейлер российской RPG «Сатурн»
Ее разработчики работали над Divinity: Original Sin 2, Baldur’s Gate III, Encased и Hyperforma

Новости

Энтони Маки в новом трейлере постапокалиптического фильма «Хищные земли»
В России лента выйдет 7 ноября.

Новости

Новый трейлер сериала «Дюна: Пророчество»
Смотрим в середине ноября

Новости

Трейлер НФ-RPG Exodus с Мэттью Макконахи
Даты выхода пока нет.

Новости

Первый тизер «Электрического штата» с Милли Бобби Браун и Крисом Праттом
Премьера состоится 14 марта.

Новости

A24 снимет сериал по «Сказке» Стивена Кинга
Даты выхода пока нет
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты