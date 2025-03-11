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«Сорвиголова» показал лучший старт на Disney+ в 2025 году

Дмитрий Кинский
11 марта 13:13
64
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Disney рассказала, что «Сорвиголова: Рожденный заново» за первые пять дней собрал на стриминговом сервисе 7,5 миллиона просмотров.
Цифру определили, разделив общее время трансляции на продолжительность серий.
Пока что это крупнейший старт на Disney+ в 2025 году. Но других действительно крупных премьер до этого не было.
Что интересно, «Мышиный дом» очень редко делится результатами, так что в компании явно очень довольны результатами.
Для сравнения, «Это все Агата» собрала 9,3 миллиона просмотров за неделю, а «Аколит» — 11,1 миллиона за пять.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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