Создатель Вселенной Стрелы: супергероика была пустой тратой времени в карьерном плане

Создатель Вселенной Стрелы (или Arrowverse в оригинале) Марк Гуггенхайм признался, что в карьерном плане работа над супергеройскими сериалами во франшизе теперь кажутся ему пустой тратой времени.

Напомним, он выступал сценаристом, продюсером и шоураннером «Стрелы», а также сценаристом и исполнительным продюсером «Супергерл» и «Легенд завтрашнего дня».

По его словам, производство всех этих проектов было для него творческой работой, но «она включала в себя много невзгод, проблем и личных жертв». И ничто из этого не принесло ему никакой профессиональной выгоды.

Тем не менее Гуггенхайм доволен «Кризисом на Бесконечных Землях», который ввел концепцию мультивселенной за несколько лет до «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» и «Человека-паука: Нет пути домой».

Для него этот проект оказался тяжким трудом, поскольку ему потребовалось много помощи, а также пришлось «использовать все квитанции, сжигать все мосты и даже потратить 10 тысяч долларов из собственных денег».

Однако Марк благодарен фанатам за их положительные отзывы о «Кризисе на Бесконечных Землях».