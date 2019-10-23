22 октября создатели фантастического блокбастера «Аванпост» и компании Premier Studios вместе с MY.GAMES запустили именной турнир Warface Special Invitational Season 2: Аванпост, который объединяет мир игры Warface и постапокалиптическое будущее фильма.

Турнир продлится месяц — принять в нём участие может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте. Участники поборются за призовой фонд в 750 000 рублей, брендированные и внутриигровые подарки.

Соревнования будут проходить в три этапа:

Отборочная стадия — Special Invitational: Open Qualifiers. Два финалиста этого этапа попадут в основную стадию турнира.

— Special Invitational: Open Qualifiers. Два финалиста этого этапа попадут в основную стадию турнира. Групповая стадия — Special Invitational: Group Stage. Система проведения турнира круговая — Round Robin (каждый с каждым). По итогу групповой стадии команды, которые займут первые 8 мест, попадут в стадию Playoff, где и сразятся за денежные призы.

— Special Invitational: Group Stage. Система проведения турнира круговая — Round Robin (каждый с каждым). По итогу групповой стадии команды, которые займут первые 8 мест, попадут в стадию Playoff, где и сразятся за денежные призы. Финал — Special Invitational: Playoff. Система проведения — Double Elimination. Команды с первого по четвертое место разместятся в верхней сетке, а составы с пятого по восьмое — в нижней.

Трансляции матчей будут проходить на официальных каналах Warface. В гости к ведущим придут актёры фильма «Аванпост», чтобы поделиться историями со съёмочной площадки и сразиться с онлайн-противниками.

Премьера «Аванпоста» запланирован на 21 ноября.