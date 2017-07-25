Стальной гигант и «ДеЛориан»: все пасхалки и отсылки в трейлере «Первому игроку приготовиться»

Стальной гигант и «ДеЛориан»: все пасхалки и отсылки в трейлере «Первому игроку приготовиться»

В Сети наконец-то появился тизер фантастического фильма Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться». Картина снимается по мотивам одноимённого романа Эрнеста Клайна, который считается чуть ли не библией гиков. По сюжету, в будущем миллионы людей сбегают от проблем в многопользовательскую виртуальную реальность под названием ОАЗИС. Её создатель, миллиардер и гик Халлидей, умирает и завещает своё состояние тому игроку, который сумеет при помощи оставленных подсказок отыскать три виртуальных ключа. А для этого надо быть таким же прошаренным гиком, как и сам Халлидей.

Нет сомнений, что и в фильме «Первому игроку приготовиться» будет полно пасхалок и отсылок к культовым произведениям. Они есть почти в каждом кадре тизера — надо только внимательнее посмотреть.

Отсылки начинаются ещё до погружения в виртуальную реальность. Если прислушаться, в начале за кадром играет замедленная мелодия песни из фильма «Вилли Вонка и шоколадная фабрика». Это не случайно — сюжет «Первого игрока» во многом вдохновлён историей Чарли и Вилли Вонки.

Далее герой надевает оборудование для погружения в мир Оазиса. В качестве вешалки ему служит джойстик от консоли Atari 2600. Ниже можно разглядеть сломанный iPod.

Когда главный герой заходит в бар, то слева можно разглядеть силуэты Харли Квинн и Дэфстроука — персонажей комиксов DC.

Несколько секунд спустя видно вихрь крутящихся тел. Среди них угадывается человек в шляпе и балахоне — по всей видимости, это Гэндальф из «Властелина колец».

В следующем кадре появляется Стальной гигант — робот из одноимённого полнометражного мультфильма. По словам режиссёра, Стальной гигант сыграет в картине важную роль. В этом же кадре рядом с роботом идёт ещё кто-то. Подобных образов мы встречали множество: это может быть хоть Кенши Такахаши из Mortal Kombat, хоть Рю Хаябуса из Ninja Gaiden.

Следующий кадр — и мы видим «ДэЛориан», знаменитый автомобиль из серии фильмов «Назад в будущее». Он появляется в трейлере несколько раз, и, по всей видимости, это автомобиль главного героя. Мы даже сможем разглядеть даты на приборной панели. Там, разумеется, установлено 26-е октября 1985-го года!

В массовом сражении можно разглядеть диковинных всадников на страусах. Это отсылка к старой аркадной игре Joust. Здесь же можно увидеть скорпиона, который напоминает монстра из игры Final Fantasy VII, но это может оказаться и отсылкой к Wasteland 2. Верхом на нём едет некто в плаще Супермена, с саблей и, похоже, треуголкой Наполеона.

Следующий кадр показывает ещё одну битву, в которой участвует сам Фредди Крюгер! Позади маньяка можно разглядеть Дюка Нюкема, а слева — Китану из Mortal Kombat.

Тизер уделяет внимание ещё одному участнику битвы. По одной из версий, это Волан-де-Морт из «Гарри Поттера», по другой — супермутант из вселенной Fallout. Он вооружён штурмовой винтовкой из серии Halo, а его кибернетическая рука напоминает часть нанокостюма из серии Crysis.

По всей видимости, именно он и взорвал на монетки Фредди Крюгера!

Музыка меняется. Мы слышим композицию Tom Sawyer рок-группы Rush, любимой группы Джеймса Халлидея, согласно книге. Под неё гонщики садятся в свои автомобили. Каких машин тут только не сыщешь. Например, красный Plymouth Fury (смотрите справа) — это автомобиль-убийца «Кристина» из одноимённого фильма Джона Карпентера по книге Стивена Кинга.

Рядом с «Кристиной» стоят Лара Крофт и Диззи из Gears of War. Позади них припарковался грузовик Команды «А» из одноимённого телесериала.

В следующей сцене между автомобилями проносится красный мотоцикл, похожий на байк Канэды из аниме «Акира». Правда, в фильме он слегка изменён и напоминает футуристические светоциклы из фильма «Трон». Позже мы даже можем разглядеть наклейки на нём: Atari, SEGA, Taito Corporation — культовые игровые компании. Немного выбивается только Hello Kitty.

А ещё в гонке участвует Interceptor из «Безумного Макса». Его не очень хорошо видно из-за остальных участников и байка, но на пару мгновений его всё-таки можно различить. Присмотритесь, он прямо за мотоциклом!

Но самое любопытное в трейлере — это не столько персонажи и детали из культовых произведений, сколько скрытые и неочевидные пасхалки. Например, в самом начале сцены на мосту можно увидеть QR-код на капоте автомобиля.

Энтузиасты уже расшифровали его и выяснили, что код ведёт на сайт www.jointhequest.io.

В многочисленных титрах можно разглядеть скрытые символы в виде буквы Q:

Любопытно, что и на этом пасхалки не заканчиваются. Если зайти на официальный сайт фильма и закрыть трейлер, подгружающийся с Ютуба, то можно увидеть доску победителей в стиле старых видеоигр. Похоже, что в ней тоже заключена какая-то пасхалка, но энтузиасты пока не расшифровали её до конца.

А какие пасхалки и отсылки нашли вы?

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