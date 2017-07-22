«Первому игроку приготовиться»: первый трейлер

На Comic-Con представили долгожданный первый трейлер фантастического фильма Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться» — киберпанковской истории о геймерах и виртуальной реальности.

Фильм основан на романе Эрнеста Клайна. По сюжету, в будущем миллионы людей сбегают от реальности в виртуальный мир под названием ОАЗИС. Его создатель, миллиардер Халлидей, умирает и завещает своё состояние тому игроку, который сумеет выполнить его задание: при помощи оставленных им подсказок найти виртуальные ключи. А для этого надо быть таким же прошаренным гиком, увлечённым старыми фильмами и играми, каким был сам Халлидей.

Трейлер начинается с того, что главный герой, юный геймер Уэйд по прозвищу Парцифаль, описывает ситуацию: несмотря на высокие технологии, мир находится в кризисе. Ровесников Уэйда называют «потерянным поколением», потому что всё своё время они проводят за компьютерами и в виртуальной реальности.

Дальше нас погружают в ОАЗИС, и чуть ли не в каждом кадре мы видим отсылки к любимым творениям покойного магната: «Назад в будущее», «Звёздные войны», «Стальной гигант», Duke Nukem, Fallout, «Трон», «Черепашки-ниндзя», «Кошмар на улице вязов»… Поразительно, как студии Warner Bros. удалось получить права на показ такого количества чужих персонажей. Раньше подобное удавалось разве что Disney в «Кто подставил кролика Роджера» и «Ральфе».

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