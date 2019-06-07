6 мая Google провела первую презентацию Stadia Connect, на которой рассказала все подробности своего игрового стриминг-сервиса — в том числе озвучила цены и первые страны.

Качество, скорость и цена

Чтобы получить приемлемую картинку, скорость интернет-соединения должна быть не меньше 10 Мбит/с — для картинки в 720p и 60fps. Пользователям со скоростью 20 Мбит/с будет доступно разрешение FullHD с 1080p и поддержкой цветового диапазона HDR и звуком 5.1 Surround, а 35 Мбит/с позволят играть в 4K.

Всего планируются два вида подписки:

Stadia Pro, доступна со старта. Обойдётся в 10 долларов в месяц, открывает доступ к разрешению 4Kб HDR, звуку 5.1, библиотеке некоторых игр и скидкам на покупку других игр.

Stadia Base, доступна с 2020-го. Предоставит доступ к 1080p, 60FPS и обычному стереозвуку.

Правда, подписочная модель совсем не похожа не «Netflix для игр», поскольку игры пользователю придётся покупать отдельно. Чтобы сыграть в 2019 году, придётся приобрести «Издание основателя» за 129 долларов. В него входят геймпад с уникальным цветом, медиаплеер Chromecast Ultra с поддержкой 4К и 60FPS, полный комплект Destiny 2 и три месяца Pro-подписки для себя и друга. Разрешат использовать любые геймпады или мышь/клавиатуру.

Старт намечен в ноябре в 14 странах — но не в России

Сперва сервис запустят в Бельгии, Финляндии, Канаде, Дании, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании и США. Вероятно, в России он появится позднее — в 2020-м.

Поддерживаемые игры

На той же презентации студия Bungie анонсировала дополнение Shadowkeep для Destiny 2. Оно выйдет 17 сентября. Покупатели «Издания основателя» Stadia получат полный комплект игры со всем вышедшим контентом, включая Shadowkeep, а также сезонный пропуск на год.

Первым эксклюзивом платформы стала головоломка-адвенчура GYLT от авторов Rime. Игру представили прямо в время презентации:

Грядущий шутер Ghost Recon: Breakpoint тоже выйдет на Stadia. На презентации авторы показали свежий трейлер, посвящённый главному злодею в исполнении Джона Бернтала. На платформе будет эксклюзивная особенность — игроки смогут включать экран других игроков в отряде.

Оригинал

Дубляж

Вот как выглядит полный список анонсированных для Google Stadia игр:

Get Packed

The Division 2

Destiny 2

The Crew 2

DOOM Eternal

Just Dance

GRID

Power Rangers: Battle for the Grid

Mortal Kombat 11

Farming Simulator 19

RAGE 2

The Elder Scrolls Online

Darksiders: Genesis

Trials Rising

Wolfenstein: Youngblood

Tomb Raider (2013)

Rise of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider

Thumber

Final Fantasy XV

Metro: Exodus

Assassin’s Creed Odyssey

Borderlands 3

NBA 2K20

Dragon Ball Xenoverse 2

Кроме того, на презентации студия Larian представила третью часть Baldur’s Gate, которая выйдет в том числе и на Google Stadia.