Старт в ноябре и два вида подписки: что рассказали на презентации Google Stadia? Кот-редактор 07.06.2019 Новости, Яндекс 373 1 минута на чтение 6 мая Google провела первую презентацию Stadia Connect, на которой рассказала все подробности своего игрового стриминг-сервиса — в том числе озвучила цены и первые страны. Качество, скорость и цена Чтобы получить приемлемую картинку, скорость интернет-соединения должна быть не меньше 10 Мбит/с — для картинки в 720p и 60fps. Пользователям со скоростью 20 Мбит/с будет доступно разрешение FullHD с 1080p и поддержкой цветового диапазона HDR и звуком 5.1 Surround, а 35 Мбит/с позволят играть в 4K. Всего планируются два вида подписки: Stadia Pro, доступна со старта. Обойдётся в 10 долларов в месяц, открывает доступ к разрешению 4Kб HDR, звуку 5.1, библиотеке некоторых игр и скидкам на покупку других игр. Stadia Base, доступна с 2020-го. Предоставит доступ к 1080p, 60FPS и обычному стереозвуку. Правда, подписочная модель совсем не похожа не «Netflix для игр», поскольку игры пользователю придётся покупать отдельно. Чтобы сыграть в 2019 году, придётся приобрести «Издание основателя» за 129 долларов. В него входят геймпад с уникальным цветом, медиаплеер Chromecast Ultra с поддержкой 4К и 60FPS, полный комплект Destiny 2 и три месяца Pro-подписки для себя и друга. Разрешат использовать любые геймпады или мышь/клавиатуру. Старт намечен в ноябре в 14 странах — но не в России Сперва сервис запустят в Бельгии, Финляндии, Канаде, Дании, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании и США. Вероятно, в России он появится позднее — в 2020-м. Поддерживаемые игры На той же презентации студия Bungie анонсировала дополнение Shadowkeep для Destiny 2. Оно выйдет 17 сентября. Покупатели «Издания основателя» Stadia получат полный комплект игры со всем вышедшим контентом, включая Shadowkeep, а также сезонный пропуск на год. Первым эксклюзивом платформы стала головоломка-адвенчура GYLT от авторов Rime. Игру представили прямо в время презентации: Грядущий шутер Ghost Recon: Breakpoint тоже выйдет на Stadia. На презентации авторы показали свежий трейлер, посвящённый главному злодею в исполнении Джона Бернтала. На платформе будет эксклюзивная особенность — игроки смогут включать экран других игроков в отряде. Оригинал Дубляж Вот как выглядит полный список анонсированных для Google Stadia игр: Get Packed The Division 2 Destiny 2 The Crew 2 DOOM Eternal Just Dance GRID Power Rangers: Battle for the Grid Mortal Kombat 11 Farming Simulator 19 RAGE 2 The Elder Scrolls Online Darksiders: Genesis Trials Rising Wolfenstein: Youngblood Tomb Raider (2013) Rise of the Tomb Raider Shadow of the Tomb Raider Thumber Final Fantasy XV Metro: Exodus Assassin’s Creed Odyssey Borderlands 3 NBA 2K20 Dragon Ball Xenoverse 2 Кроме того, на презентации студия Larian представила третью часть Baldur’s Gate, которая выйдет в том числе и на Google Stadia. Читайте также Google Stadia — новая веха развития игровой индустрии? 20.03.2019 Google представила сервис Stadia, по сути — следующий шаг развития облачных сервисов вроде Gaikai или PlayStation Now. Стоит ли нам ждать революцию? Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: