Google Stadia — новая веха развития игровой индустрии?

19 марта на конференции GDC 2019 корпорация Google представила своё видение будущего видеоигр — сервис Stadia. По сути это следующий шаг развития облачных сервисов вроде Gaikai или PlayStation Now. Давайте присмотримся к увиденному и попробуем понять, что эта новинка значит для игровой индустрии.

Тебе нужен только браузер

Stadia — фактически самостоятельная консоль без, собственно, консоли: для игры требуется только экран с браузером да сеть. AAA-игры на старом нетбуке? Легко! А всё потому, что экран, в общем-то, может быть любым — от планшета или телефона до огромной плазмы. Был бы только браузер Chrome. Заветная коробочка стоит где-то в data-центре у Google, а ты просто подключаешься к ней и спокойно играешь. Картинка поступает как потоковое видео, а от игрока улетают команды управления. Чтобы ускорить процесс, можно подключить специальный геймпад, который подсоединяется напрямую к Wi-Fi — таким образом можно не только сделать управление комфортным, но и уменьшить задержку. Все популярные игровые контроллеры тоже поддерживаются, но там сигнал будет идти немного дольше.

Игровые сервера, разумеется, будут находиться на стороне Google — что минимизирует задержку. Разрешение у игр на этапе тестирования заявлено отличное — 1080p при 60fps. На релизе также будет доступна поддержка HDR и 4K, cо временем хотят добавить 120fps и 8К. Мощности Stadia должны это позволить — по терафлопсам машинка Google немного мощнее PS4 Pro и Xbox One X вместе взятых.

Неудобные вопросы: разработчики описывают систему так, словно это будет одна подписка на весь сервис — иначе между кликом по видео с игрой и началом игрового процесса будет проходить куда больше 5–10 секунд. Но в такой системе не очень понятно, сколько именно это удовольствие будет стоит (тут и аренда мощностей, и доступ к вороху важных игр — то есть наверняка заметно дороже других сервисов, где предоставляется только контент) и как справедливо распределять прибыли между издателями игр. Конечно, подписочные сервисы для игр уже успешно работают, но тут размах другой.

Насколько стабильным должен быть интернет для успешной игры? Современные стриминговые сервисы не всегда успешно справляются с передачей данных, а тут совсем другие требования! Как сильно будет страдать картинка по сравнению с оригиналом с физической консоли?

Что это значит в перспективе: если система приживётся, это может стать основным вектором развития консолей. И всего гейминга заодно. Никаких больше коробок в гостинной: покупаешь один большой телевизор да геймпад — и вперёд. Сети уже развиты достаточно хорошо, привычка получать контент по подпискам у людей сформирована. Цифровой социализм с минимумом частной собственности и максимумом совместно используемой — похоже, вот куда идёт вся индустрия развлечений. Сначала на смену цифровым носителям информации пришли ключи и загрузка из облака, теперь же игроки вообще перестанут владеть контентом — не будет даже виртуальной копии, которая будет физически находиться на устройстве игрока (а с точки зрения права мы и так берём интеллектуальную собственность исключительно в аренду).

Стационарный сегмент сожмётся до незначительной доли — ведь нужно же во что-то играть военнослужащим и полярникам! Степень портативности будет определяться исключительно экраном: можно взять с собой? Значит, портативно!

Интереснейшие последствия наступят и для социальной составляющей, и для соревновательной. Читерство сойдёт на нет — если отсутствует обработка данных на стороне клиента, то и с кодом игры не похимичишь! С другой стороны, любой бан внутри такой системы станет куда более весомым… Но, чтобы такое будущее наступило, работать система должна безукоризненно. А сможет ли она — покажет время.

Без загрузок. Прямо из видео

Stadia убирает ещё одно важное ограничение — загрузку данных. Больше не надо ждать несколько часов, пока у тебя установится клиент и загрузится игра: увидел ролик на YouTube, заинтересовался, ткнул в ссылку — и через несколько секунд можешь играть. Фантастика!

Но интеграция сервиса с YouTube будет куда масштабнее, чем просто ссылки на сервис. Во-первых, во время игры (если ты застрял) можно запросить помощь у помощника Google — и он, например, подберёт тебе ролик с прохождением данного участка.

Во-вторых, Stadia позволяет делать особые сохранения, которыми можно делиться с кем угодно. Скажем, проходишь ты сложную головоломку в одиночной игре, сохраняешь результаты, расшариваешь друзьям — буквально на лету! — и вот вы уже думаете все вместе, как пройти этот момент. Или хочешь посоревноваться, кто пройдёт уровень в DOOM, потеряв меньше жизней. Или быстрее. Сделал такое сохранение — и погнали! Какие именно данные будут храниться в такомом сохранении, зависит от разработчиков, и, скорее всего, это будут типовые сейвы с контрольных точек. Но функция всё равно крутая: делиться сейвами на консолях практически невозможно, а на PC — довольно муторно. А тут буквально пару кнопок жмакнуть!

В-третьих, есть особый функционал для стримеров: если они играют в многопользовательскую игру, их зрители смогут в пару кликов подключаться к ним в лобби! Естественно, если стример предварительно разрешил это в настройках. Фактически грань между зрителем-фолловером и товарищем по команде стирается.

Кроме того, платформа будет поддерживать кроссплей и позволит свободно переносить прогресс с одного устройства на другое — ведь данные привязываются к учётной записи, а не к физическому расположению игры. А в кооперативных играх появится возможность трансляции экрана напарника у себя в небольшом окошке! Тут перспективы просто сногсшибательные — просто закройте глаза и представьте, как часто в сетевых матчах это может вам пригодиться!

Неудобные вопросы: одна Stadia будет одновременно обслуживать только одного игрока? А что делать во время сезонных всплесков активности игроков — например, во время старта продаж долгожданных игр? Тут и обычные-то сервера падают (вспомним запуски Anthem и Diablo III), а что делать, если число пользователей сервиса начнёт локально превышать физическое предложение? И как быть с памятью этого устройства — она же ограничена, а иметь нужно фактически все игры из библиотеки… А патчи? Во время их установки всех будут просто принудительно отключать от сеанса?

Что это значит в перспективе: Google явно нацелилась на стримеров и их зрителей. Заявленные фишки слишком хороши — таким пряником аудиторию с Twitch можно будет переманивать стадионами. Возможность делиться окном с сокомандником и сейвами в один клик — это новая глава в истории того, как игры объединяют людей. Если Nintendo сделал ставку на то, чтоб собирать игроков в одном месте, то Google приглашает людей побыть в едином виртуальном пространстве. В реальности можно показать приятелю монитор или посадить его пройти сложный момент? Ну так и без физического контакта это теперь можно! Я вижу в этом ещё один шаг в будущее, где вместо маленьких экранчиков, позволяющих заглядывать в виртуальный мир, словно через замочную скважину, нам дадут окно с возможностью высунуться в него по пояс.

Извини, но ты живёшь в России

На презентации рассказали еще много чего интересного. Например, что Stadia будет поддерживать популярные игровые движки вроде Unity, Havok и Unreal Engine. Первой игрой заявлена DOOM Eternal, и с учётом того, что сервис собираются запустить уже в этом году, нам официально подтвердили выход DOOM в ближайшие девять месяцев! О других проектах расскажут летом — вероятно, на E3 и gamescom.

Показали занятную технологию — Style Transfer ML, которая меняет визуальное оформление в зависимости от изображение, которое «скармливается» программе. Нужна она не столько игрокам, сколько разработчикам: позволяет на ходу раскрашивать текстуры заготовок уровней, что заметно ускоряет работу с прототипами.

Заодно объявили об основании студии Stadia Games and Entertainment, которая должна заняться эксклюзивами для новой платформы. Студию возглавила Джейд Реймонд (вице-президент Google, один из создателей Assassin’s Creed): ей, помимо всего прочего, предстоит искать партнёров, готовых делать игры для Stadia. Мне кажется, что заниматься этим после анонса платформы, которая выходит уже в этом году, немножко поздно…

Увы, в списках стран «первой волны» для запуска сервиса Россия не фигурирует. Тут, скорее всего, надо винить не столько геополитическую обстановку, сколько трудности русского языка — сложные сервисы у нас традиционно появляются с большой задержкой из-за действительно непростой локализации. Нас новинка наверняка стороной не обойдёт: аудитория в России играющая, интернет — отличный, да и сервера Google так или иначе уже стоят. Так что наберёмся терпения и будем считать первую тридцатку стран бета-тестерами.

Неудобные вопросы: самое главное — игры-то где? Платформы покупают ради игр — не наоборот. Конечно, можно набить сервис портами с X1, но без внушительных эксклюзивов и думать нечего о конкуренции в Microsoft, Sony и Nintendo. DOOM тут вообще не показателен — Bethesda старается пристроить свои игры на все мыслимые платформы. Слышите, на кухне звякнула микроволновка? Это она закончила скачивать Skyrim…

Что это значит в перспективе: Google может как изменить будущее с помощью Stadia, так и с треском потерять несколько миллиардов долларов. Идея потрясающая, но для реализации нужно хорошее исполнение и востребованный контент. Если всё пойдёт как надо, лет через пять Джейсон Шрейер напишет книгу о том, как Google навсегда изменила историю игровой индустрии. Но даже если Google не сможет, то на послеследующем, десятом поколении консолей нас ждут крутые перемены. Сегодня Google рассказала, каким она видит будущее гейминга. Следующий шаг за большой тройкой — Sony, Microsoft, Nintendo. И нами — в конце концов, именно наши кошельки определяют, каким именно станет завтрашний день индустрии развлечений.