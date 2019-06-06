Подробности Baldur’s Gate III от Larian — в ней будут иллитиды! Кот-редактор 06.06.2019 Избранное, Новости, Яндекс 1 661 2 минуты на чтение В рамках стрима проекта Google Stadia студия Larian (Divinity: Original Sin) представила ролевую игру Baldur’s Gate III. В тизерном ролике нам показали обречённого жителя, который превратился в иллитида — одного из знаковых монстров сеттинга. Авторы отмечают, что третья часть Baldur’s Gate станет самым масштабным и дорогим проектом студии. В её основе — пятая редакция Dungeons & Dragons. Игра будет доступна в сервисе игрового стриминга Google Stadia, а также на PC (Steam и GOG). Согласно порталу USgamer, действие третьей части развернётся спустя сто лет после событий оригинальных игр. Автор заметки уточняет, что у игры будет своя идентичность, она будет отличаться от изометрических игр BioWare — поэтому такой большой разброс во времени. Вот другие подробности: Авторы уделят большое внимание уделят выборам игрока. Разработчики не уточняют, идёт ли речь о пошаговых сражениях или с активной паузой. В игре будет мультиплеер в духе Divinity: Original Sin. По мнению главы студии Свена Винке, элемент первых двух частей — это фраза «Твои действия?». Разработчики подтвердили, что в игре будет активное взаимодействие с окружением — в духе Divinity: Original Sin, где игроки могли создавать магические комбо. Например, использовать молнии в воде. Авторы опираются на D&D 5ed, потому что её правила упрощены. «Я могу объяснить их своим игрокам за 10 минут — во времена D&D 2 и 3.5 это было невозможно», — говорит Винке. Майк Мирлз — разработчик D&D 5ed — надеется, что игра станет новой точкой входа для новичков в D&D. Авторы также объяснили, что решение добавить BG3 в библиотеку Google Stadia связано с большой аудиторией поклонников стримов D&D — вроде Critical Role. Поклонникам оригинальных игр стоит ждать небольших пасхалок. Разработчики общались с авторами оригинальных игр — но не говорят с кем. На вопрос, почему авторы выбрали иллитидов (mind flayes, свежевателей разума), Винке ответил «Потому что иллитиды крутые». Ещё он подчеркнул, что эта раса связана с сеттингом Spelljammer — это личная слабость Винке. У них очень интересная история. Раньше у них была огромная империя — до того, как её уничтожили. Теперь они скрываются в Подземье. Всеми иллитидами движет единая идея — восстановить империю. Так что у нас здесь отличная история, легко понять существ, у которых есть хорошая мотивация к действию. Винке не раскрывает подробности сцены из трейлера и не говорит, что это за место действия. Он также подчёркивает, что это — не открывающая сцена из начала игры. Сюжет игры взят из одной из старых книг по D&D. Официальное приключение Baldur’s Gate: Descent into Avernus, которое выходит этой осенью, называют приквелом к BG3. Даты выхода пока нет — в Larian говорят, что до этого пока далеко. Вероятно, даже не 2020 год. Читайте также Dungeons & Dragons: 5-я редакция для чайников. Как это работает 13.05.2019 Пять ключевых особенностей пятой редакции — от системы преимуществ/помех и универсального бонуса умения до работы с архетипами классов. На сайте студии Larian появился логотип с цифрой «3» — в его коде нашли упоминание Baldur’s Gate 30.05.2019 Вероятно, разработчики представят новый проект уже на E3. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: