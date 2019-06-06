Подробности Baldur’s Gate III от Larian — в ней будут иллитиды!

В рамках стрима проекта Google Stadia студия Larian (Divinity: Original Sin) представила ролевую игру Baldur’s Gate III. В тизерном ролике нам показали обречённого жителя, который превратился в иллитида — одного из знаковых монстров сеттинга.

Авторы отмечают, что третья часть Baldur’s Gate станет самым масштабным и дорогим проектом студии. В её основе — пятая редакция Dungeons & Dragons.

Игра будет доступна в сервисе игрового стриминга Google Stadia, а также на PC (Steam и GOG).

Согласно порталу USgamer, действие третьей части развернётся спустя сто лет после событий оригинальных игр. Автор заметки уточняет, что у игры будет своя идентичность, она будет отличаться от изометрических игр BioWare — поэтому такой большой разброс во времени.

Вот другие подробности:

Авторы уделят большое внимание уделят выборам игрока.

Разработчики не уточняют, идёт ли речь о пошаговых сражениях или с активной паузой.

В игре будет мультиплеер в духе Divinity: Original Sin.

По мнению главы студии Свена Винке, элемент первых двух частей — это фраза «Твои действия?».

Разработчики подтвердили, что в игре будет активное взаимодействие с окружением — в духе Divinity: Original Sin, где игроки могли создавать магические комбо. Например, использовать молнии в воде.

Авторы опираются на D&D 5ed, потому что её правила упрощены. «Я могу объяснить их своим игрокам за 10 минут — во времена D&D 2 и 3.5 это было невозможно», — говорит Винке.

Майк Мирлз — разработчик D&D 5ed — надеется, что игра станет новой точкой входа для новичков в D&D.

Авторы также объяснили, что решение добавить BG3 в библиотеку Google Stadia связано с большой аудиторией поклонников стримов D&D — вроде Critical Role.

Поклонникам оригинальных игр стоит ждать небольших пасхалок.

Разработчики общались с авторами оригинальных игр — но не говорят с кем.

На вопрос, почему авторы выбрали иллитидов (mind flayes, свежевателей разума), Винке ответил «Потому что иллитиды крутые». Ещё он подчеркнул, что эта раса связана с сеттингом Spelljammer — это личная слабость Винке.

У них очень интересная история. Раньше у них была огромная империя — до того, как её уничтожили. Теперь они скрываются в Подземье. Всеми иллитидами движет единая идея — восстановить империю. Так что у нас здесь отличная история, легко понять существ, у которых есть хорошая мотивация к действию.

Винке не раскрывает подробности сцены из трейлера и не говорит, что это за место действия. Он также подчёркивает, что это — не открывающая сцена из начала игры.

Сюжет игры взят из одной из старых книг по D&D.

Официальное приключение Baldur’s Gate: Descent into Avernus, которое выходит этой осенью, называют приквелом к BG3.

Даты выхода пока нет — в Larian говорят, что до этого пока далеко. Вероятно, даже не 2020 год.