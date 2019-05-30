Студия Larian (серия Divinity и Divinity: Original Sin) у себя на сайте вывесила загадочный баннер с цифрой три — явный тизер какого-то следующего проекта.

Игроки предположили несколько вариантов:

  • Divinity: Original Sin 3. Вполне возможно.
  • Divinity 3. Сам глава студии пару лет назад говорил, что хочет сделать эту игру, — она бы стала сиквелом сразу и Original Sin 2, и Ego Draconis 2.
  • Baldur’s Gate 3. Слухи о том, что студия занимается третьей частью знаменитой ролевой игры, ходили с осени прошлого года.

В пользу третьего варианта также говорит код страницы — поклонники обнаружили в нём упоминание франшизы.

На сайте студии Larian появился логотип с цифрой «3» — в его коде нашли упоминание вселенной Baldur's Gate 1

Скорее всего, таинственный проект представят уже на выставке E3!

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Кроме того, компания анонсировала выход нового стартового набора.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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