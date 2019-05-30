На сайте студии Larian появился логотип с цифрой «3» — в его коде нашли упоминание Baldur’s Gate Кот-редактор 30.05.2019 Новости, Яндекс 0 минут на чтение Студия Larian (серия Divinity и Divinity: Original Sin) у себя на сайте вывесила загадочный баннер с цифрой три — явный тизер какого-то следующего проекта. Игроки предположили несколько вариантов: Divinity: Original Sin 3. Вполне возможно. Divinity 3. Сам глава студии пару лет назад говорил, что хочет сделать эту игру, — она бы стала сиквелом сразу и Original Sin 2, и Ego Draconis 2. Baldur’s Gate 3. Слухи о том, что студия занимается третьей частью знаменитой ролевой игры, ходили с осени прошлого года. В пользу третьего варианта также говорит код страницы — поклонники обнаружили в нём упоминание франшизы. Скорее всего, таинственный проект представят уже на выставке E3! Читайте также WotC объявили о выходе новой книги приключения для D&D — в ней герои отправятся в Ад 19.05.2019 Кроме того, компания анонсировала выход нового стартового набора. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: