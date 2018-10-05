Брайн Фарго, работавший над Fallout и The Bard’s Tale, в своём твиттере рассказал, что знает, кто работает над новой частью игры Baldur’s Gate. Ожидаемо разработчик не назвал конкретную студию, однако две недели назад информация о разработке Baldur’s Gate 3 уже всплывала в сети.

Пользователь форума RPG Codex рассказал, что его новый коллега недавно ушёл из студии Larian, которая работала над игрой Divinity: Original Sin. По словам этого пользователя, основатель студии Свен Винкс получил права на серию Baldur’s Gate.

Теперь, после твита Брайна Фарго, можно точно сказать, что игра находится в разработке.

Baldur’s Gate — серия из двух игр, которая началась в 1998 году. За их создане отвечала студия BioWare, позже студия Beamdog перевыпустила дилогию и разработала дополнение Siege of Dragonspear для первой части.