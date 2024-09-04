START выпустил трейлер сериала «Последний богатырь. Наследие» с датой выхода

Сервис START опубликовал полноценный трейлер фэнтезийного сериала «Последний богатырь. Наследие», а также объявил дату выхода.
Это будет продолжение оригинальных фильмов, сюжет которого развернется через 20 лет после событий триквела. В центре истории выступят Иван и его две дочери, которые пытаются спасти Белогорье от колдуна Северина.
Главные роли сыграли Виктор Хориняк, Юлия Пересильд, Виктор Сухоруков и Арина Рожкова, а режиссером выступил Антон Маслов («Вампиры средней полосы»).
Премьера «Последнего богатыря. Наследие» запланирована на 27 сентября 2024 года. В день премьеры на START выйдут сразу две серии, также сериал будет доступен в онлайн-кинотеатре Okko, а позже его увидят зрители телеканала «Россия».
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