START выпустил трейлер сериала «Последний богатырь. Наследие» с датой выхода

Это будет продолжение оригинальных фильмов, сюжет которого развернется через 20 лет после событий триквела. В центре истории выступят Иван и его две дочери, которые пытаются спасти Белогорье от колдуна Северина.





Главные роли сыграли Виктор Хориняк, Юлия Пересильд, Виктор Сухоруков и Арина Рожкова, а режиссером выступил Антон Маслов («Вампиры средней полосы»).







Премьера «Последнего богатыря. Наследие» запланирована на 27 сентября 2024 года. В день премьеры на START выйдут сразу две серии, также сериал будет доступен в онлайн-кинотеатре Okko, а позже его увидят зрители телеканала «Россия».

