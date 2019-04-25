23 издатель настольных игр CMON запустил крауд-проект по выходу настольной игры с миниатюрами Bloodborne: The Board Game. Это кооперативная настолка на 1-4 человек по вселенной одноимённой видеоигры. Участники возьмут на себя роли охотников, которым предстоит отправиться в путешествие по Ярнаму и очистить город от скопищ чудовищ.

Вот как выглядит трейлер Bloodborne: The Board Game:

В прошлом CMON уже выпускали настолку по Bloodborne, но в прошлый раз они обошлись карточным полукооперативом. А теперь компания делает упор на то, что у неё получается лучше всего — миниатюры. Геймплей игры сосредоточен вокруг исследования города, активации событий, встреч с монстрами и продвижению по сюжету. Всего в игре четыре кампании в трёх частях каждая.

В базовый набор войдёт 4 миниатюрки охотников, 28 миниатюрок монстров, 5 миниатюр боссов, 20 тайлов города, счётчик охоты, главный планшет, четыре планшета охотников, четыре планшета вооружения, а также уйма карточек для обозначения предметов, улучшений, сценариев, характеристик противников и так далее. За всё на Kickstarter компания просит 100 долларов — в комплект включат и те сверхцели, которые смогут разблокировать участники по окончанию кампании. Правда, CMON уточняют, что не доставляют игру в Россию, Украину, Казахстан и Афганистан.

Впрочем, отечественный издатель «Лавка Игр», который ранее выпустил карточный Bloodborne, уже пояснил, что займётся выходом локализации. Оригинал начнут рассылать в мае 2020-го, и, вероятно, ждать русскую версию стоит где-то в том же году.

Первый вопрос «быть или не быть» не стоит на повестке, как только они нам рассказали, еще на какой-то давней выставке, что есть такие планы, мы им даже договорить фразу до конца не дали. Сказали — вернее, прокричали — «Берем!».

За первые полутора суток CMON собрали 1,6 миллиона долларов при цели в 200 тысяч долларов. До конца проекта ещё почти 19 дней.