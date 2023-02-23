Стартовал предзаказ настольной игры «Тетраномикона» от автора «Бестиария Сигиллума»

На CrowdRepublic стартовала кампания по изданию новой настольной игры от автора настолки «Бестиарйи Сигиллума» в той же фэнтезийной вселенной. На этот раз игроки попробуют жанр экономической стратегии.
Игра, как и другие линейке «Сигиллума», следует принципам «без случайности», «низкий порог входа» и «реиграбельность». В «Тетраномиконе» каждый из игроков (всего играть можно компанией 2-4 человека) возглавит одну из четырёх фракций. Нужно пережить четыре эпохи, каждую из которых определяет четыре фазы. Чтобы победить, нужно набрать как можно больше очков по четырём критериям победы: богатство, влияние, сила и слава.
Ознакомиться с базовым геймплеем игры можно в правилах по ссылке.
Игра обойдётся в 1990 рублей, доставка запланирована на июнь 2023-го. В рамках кампании можно заказать «Артефактум» и «Реликвиум». А вот «Бестиария» пока нет — ждём переиздания весной.
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