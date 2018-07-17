Фанаты творчества Элиезера Юдковского, любители вселенной Гарри Поттера, созданной Джоан Роулинг, и простые пользователи интернета собрали уже около половины средств, требуемых для печатного издания книги «Гарри Поттер и методы рационального мышления». На момент написания новости было собрано около 535 тысяч рублей из требуемого 1 миллиона и 86 тысяч рублей.

Как отмечает создатель кампании на сайте Planeta.ru Михаил Самин, некоммерческая печать книги Элиезера Юдковского послужит цели «популяризации здравомыслия, идей рационального мышления, эффективного альтруизма». В настоящее время книга находится в свободном доступе в сети, но энтузиасты намереваются выпустить три написанных автором тома в твёрдом переплёте с кругленым корешком. При этом отмечается, что сама Роулинг разрешает некоммерчески использовать её мир, а сама публикация законна, если никто не получит прибыли.

Рендер. Сами книги будут толще

Пользователи могут пожертвовать в фонд кампании хоть 100 рублей, но при донатах на более высокую сумму можно получить как личные бонусы, так и способствовать появлению книг в детских и взрослых библиотеках или даже попасть на премию имени Гарри Гудини, гарантирующую 1 миллион рублей тому, кто продемонстрирует паранормальные способности в условиях корректно поставленного эксперимента.

Читайте также Фанфики: история, терминология и проблемы Кто такая Мэри Сью, что такое флафф и драббл — и вообще, законно ли это?