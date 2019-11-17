И ещё немного о новостях краудфандинга — только теперь с более неожиданной стороны.

В середине ноября мы рассказывали, что администрация «ВКонтакте» закрыла несколько сообществ после обращения основателя ARTSCP Андрея Дуксина, зарегистрировавшего торговый знак SCP Foundation (хотя первоначальная лицензия это запрещает). Кроме того, он обратился в магазин «1C-Интерес» с требованием снять с продажи настольную игру по вселенную от стороннего автора. Тогда представители русскоязычного филиала Фонда пояснили, что «документы для подачи заявлений в необходимые инстанции почти готовы».

Главный администратор английской вики SCP Foundation Джон Райан Битти (Dr.Everett Mann) совместно с коллегами из других стран запустил сбор пожертвований на судебное преследование Андрея Дуксина и юридическую защиту интересов SCP. Ранее администраторы и международное сообщество SCP опубликовали соответствующий манифест.

В прошлом у Фонда SCP уже было несколько кризисов и напряжённых ситуаций. На сегодняшний день эта — самая серьёзная и самая опасная для нас. Она не идёт ни в какое сравнение со всем, что было раньше. Надеемся, она же станет и последней. Мы с вами, русский филиал, с вами и с вашей администрацией. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы предотвратить эту угрозу, чтобы вернуть статус-кво, и мы будем с вами и дальше. Мы поддерживаем и тех, кто пострадал от его действий, тех, кто был вынужден платить ему, и тех, кто потерял свой бизнес из-за его действий. Желаем им отыскать правосудие и вернуть потерянные деньги. <…> Английский, корейский, китайский, французский, польский, испанский, тайский, японский, немецкий, итальянский, украинский, португальский и чешский филиалы.

Кроме того, в соцсетях запустили флэшмоб #StandwithSCPRU.

На момент публикации записи сообщество собрало 34 тысячи долларов из запланированных 50 тысяч. Минимальная сумма платежа равна 5 долларам. Деньги жертвуют как представители русскоязычного сообщества, так и англоязычного.