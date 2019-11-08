6 ноября мы рассказывали о новом витке конфликта вокруг скандала в сообществе SCP Foundation — это продолжение майской истории о том, как основатель проекта ARTSCP (занимаются изданием артбуков и мерча) Андрей Дуксин зарегистрировал товарный знак, хотя не имел на это права по условиям лицензии. Тогда Дуксин выпустил ролик, в котором обещал отозвать товарный знак.
Новый скандал вспыхнул после того, как администраторы SCP Foundation Russian Branch Fan-Community обвинили Дуксина в угрозе применения товарного знака по отношению к автору настольной игры. Группа опубликовала письмо, которое якобы получили менеджеры магазина «1C-Интерес» — в нём ARTSCP выдвинули требования убрать с продажи «контрафактную продукцию» с витрины.
После публикации заметки Дуксин пояснил нам, что «отрицает правдивость скриншота». Позднее сообщество опубликовало подтверждение от сотрудников магазина — Андрей Дуксин действительно обращался в «1C-Интерес». Письмо подлинное (копия есть в распоряжении «МирФ»).
В то же время другие сообщества по SCP опубликовали скриншоты переписки с техподдержкой «ВКонтакте» — та просит участников удалить «неправомерное использование товарного знака по запросу правообладателя». В базе данных «Патентного офиса» символ SCP действительно зарегистрирован на Андрея Дуксина.
Мы попросили его прокомментировать ситуацию. Прежде всего он подтвердил, что менеджер «1C-Интерес» разгласила «конфиденциальную информацию» касательно письма и что он имеет отношение к запросу. Кроме того, Дуксин дал понять, что продолжит обращаться в администрацию соцсети:
Я всегда дружил со всеми и всячески поддерживал всех, кто первым не предпринимал враждебных действий, направленных в мою сторону.
Есть несколько сообществ, которые вроде как посвящены вселенной SCP Foundation, но вместо новых рассказов или иллюстраций они постоянно постят негативную информацию по отношению ко мне и моему проекту.
Именно такие сообщества я и решил закрыть.
Я хочу, чтобы остальные сообщества услышали моё предупреждение. Все сообщества по тематике SCP Foundation, которые продолжат открыто проявлять негатив ко мне и моему проекту, будут закрыты в кратчайшие сроки.
Андрей Дуксин, основатель ARTSCP
Администратор SCP Foundation Russian Branch Fan-Community Дмитрий Зельтен пояснил — Дуксин ждёт судебного иска, чтобы «закончить историю».
Ранее Зельтен в посте пояснил, что «документы для подачи заявлений в необходимые инстанции почти готовы». Отправить их планируют в ближайшее время.
Читайте также
Основатель ARTSCP зарегистрировал бренд как товарный знак — хотя изначальная лицензия это запрещает
Администраторы сообщества и сайта SCP Foundation разорвали отношения с группой — на их стороне выступили и англоязычные партнёры и главный администратор.
Основатель ARTSCP объявил, что планирует аннулировать товарный знак
Об этом он рассказал в 20-минутном ролике, в котором пояснил ситуацию с конфликтом, извинился перед сообществом и сообщил о запуске страницы на Patreon.
Администраторы SCP Foundation обвинили основателя ARTSCP Андрея Дуксина в использовании товарного знака
Якобы он просил «1C-Интерес» снять с продажи настольную игру от стороннего автора — снова апеллируя к товарному знаку.
Комментарии (Правила дискуссии)