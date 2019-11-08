6 ноября мы рассказывали о новом витке конфликта вокруг скандала в сообществе SCP Foundation — это продолжение майской истории о том, как основатель проекта ARTSCP (занимаются изданием артбуков и мерча) Андрей Дуксин зарегистрировал товарный знак, хотя не имел на это права по условиям лицензии. Тогда Дуксин выпустил ролик, в котором обещал отозвать товарный знак.

Новый скандал вспыхнул после того, как администраторы SCP Foundation Russian Branch Fan-Community обвинили Дуксина в угрозе применения товарного знака по отношению к автору настольной игры. Группа опубликовала письмо, которое якобы получили менеджеры магазина «1C-Интерес» — в нём ARTSCP выдвинули требования убрать с продажи «контрафактную продукцию» с витрины.

После публикации заметки Дуксин пояснил нам, что «отрицает правдивость скриншота». Позднее сообщество опубликовало подтверждение от сотрудников магазина — Андрей Дуксин действительно обращался в «1C-Интерес». Письмо подлинное (копия есть в распоряжении «МирФ»).

В то же время другие сообщества по SCP опубликовали скриншоты переписки с техподдержкой «ВКонтакте» — та просит участников удалить «неправомерное использование товарного знака по запросу правообладателя». В базе данных «Патентного офиса» символ SCP действительно зарегистрирован на Андрея Дуксина.

Мы попросили его прокомментировать ситуацию. Прежде всего он подтвердил, что менеджер «1C-Интерес» разгласила «конфиденциальную информацию» касательно письма и что он имеет отношение к запросу. Кроме того, Дуксин дал понять, что продолжит обращаться в администрацию соцсети:

Я всегда дружил со всеми и всячески поддерживал всех, кто первым не предпринимал враждебных действий, направленных в мою сторону. Есть несколько сообществ, которые вроде как посвящены вселенной SCP Foundation, но вместо новых рассказов или иллюстраций они постоянно постят негативную информацию по отношению ко мне и моему проекту. Именно такие сообщества я и решил закрыть. Я хочу, чтобы остальные сообщества услышали моё предупреждение. Все сообщества по тематике SCP Foundation, которые продолжат открыто проявлять негатив ко мне и моему проекту, будут закрыты в кратчайшие сроки. Андрей Дуксин, основатель ARTSCP

Администратор SCP Foundation Russian Branch Fan-Community Дмитрий Зельтен пояснил — Дуксин ждёт судебного иска, чтобы «закончить историю».

Ранее Зельтен в посте пояснил, что «документы для подачи заявлений в необходимые инстанции почти готовы». Отправить их планируют в ближайшее время.