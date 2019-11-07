В мае 2019 года вокруг сообщества SCP Foundation развернулся скандал. Основатель проекта ARTSCP Foundation (вы их можете знать по тематическим артбукам) Андрей Дуксин зарегистрировал бренд SCP в качестве товарного знака — что противоречит основной лицензии. На этой основе он блокировал сторонние сообщества, занимающиеся продажей различного мерча. После разбирательств, которые включали в себя обращение к англоязычным коллегам и угрозы судом, Дуксин выпустил ролик, в котором обещал отозвать товарный знак.

6 ноября в сообществе SCP Foundation Russian Branch Fan-Community вышел пост, в котором администраторы сообщества обвинили Дуксина в новом случае использовании товарного знака. Группа опубликовала сообщение от разработчика настольной игры «Проект SCP» Антона Максюты, в котором ARTSCP выдвинули требования убрать с продажи «контрафактную продукцию» с витрины магазина «1C-Интерес».

В посте также приводятся ссылки на недавние сообщения Дуксина, в которых тот заявил о приостановке отзыва товарного знака.

Магазин «1C-Интерес» ситуацию пока не прокомментировал.

Мы держим в курсе английскую вики относительно происходящего и, забегая вперед, можем сказать – какими бы прекрасными ни были товары Андрея, английская вики на его похождения глаза закрывать не сможет и не пожелает. из заявления SCP Foundation

Администраторы сообщества также добавили, что «документы для подачи заявлений в необходимые инстанции почти готовы». Отправить их команда планирует в ближайшее время.