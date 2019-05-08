В начале мая мы рассказывали о крупном конфликте вокруг проекта SCP Foundation — основатель творческого сообщества ARTSCP (выпускают артбуки и организуют стенды по вселенной на фестивалях) Андрей Дуксин зарегистрировал товарный знак на бренд, что противоречит условиям существующей лицензии. О ситуации рассказали представители администрации русскоязычного портала SCP Foundation, решившие разорвать любые договорённости с Дуксиным.

8 мая он выпустил 20-минутный ролик, в котором прокомментировал сложившийся конфликт. Как отмечает Дуксин, теперь он хочет сделать всё возможное, что минимизировать гнев участников сообщества. Среди прочего, он объявил, что собирается аннулировать товарный знак — что, по словам Дуксина, приведёт к разрыву существующего контракта с киностудией, которая планируют запустить в производство фильм по вселенной.

Основатель ARTSCP также пояснил, что перед регистрацией товарного знака проконсультировался с юридической фирмой, где уточнил, имеет ли он право на подобный шаг — ведь это противоречит лицензии CC BY-SA 3.0. Ему якобы ответили, что никаких проблем с этим не будет — и поэтому, рассказывает Дуксин, он решил зарегистрировать товарный знак. При этом он пояснил, что сделал это втайне, поскольку не хотел, чтобы эти действия вызвали общественный резонанс.

Кроме того, он прокомментировал случаи с блокировками других сообществ, которые занимались продажей мерчендайза по вселенной. Дуксин утверждает, что такой случай был всего один — он действительно «сгоряча» поговорил с менеджерами магазина, поскольку тот «занимался распространением некачественной продукцией». Также, Дуксин пояснил в комментариях, что кидал «страйки» на одно из сообществ лишь однажды — поскольку оно использовало иллюстрации ARTSCP без вотермарок.

Отдельно Дуксин рассказал о случаях вымогательства. По его словам, практически все приведённые скриншоты — подделка, кроме одного, где он действительно общался с всё тем же магазином. Дуксин предлагал продавцам свои площадки распространения за 50% прибыли. Он снова подчеркнул, что слишком горячо и некрасиво отвечал в переписке — за что попросил прощения.

В конце ролика основатель ARTSCP рассказал о запуске страницы на Patreon, где собирается получать инвестирование от сообщества.