Администраторы русскоязычной мистической энциклопедии и сообщества SCP Foundation (они занимаются наполнением сайта) разорвали отношения с группой ARTSCP и их основателем Андреем Дукcиным (на их счету — организация и выпуск трёх тематических артбуков по вселенной). Конфликт развернулся на фоне новостей о том, что Андрей Дуксин зарегистрировал бренд SCP в качестве товарного знака — что противоречит основной лицензии.

Большой пост за авторством Дмитрия Зельтена (известный в сообществе по нику Особист) появился в группе SCP Foundation минувшей ночью — после того, в социальных сетях и на YouTube начал разгораться скандал из-за требований Дуксина к различным продавцам снять с продаж различные товары с символикой SCP. В материале Зельтена приводятся ссылки на некоторых продавцов и скриншоты переписки, в которых те жалуются на претензии со стороны ARTSCP, — например, здесь и здесь.

Тот самый ролик от канала «Протоколы SCP»

Зельтен подтвердил, что администраторы сайты SCP Foundation какое-то время работали с творческой группой ARTSCP, но уже пару лет сообщества функционируют отдельно — всё из-за того, что Дуксин зарегистрировал SCP как товарный знак. Как замечает Зельтен, это нарушает лицензию первоначальных материалов:

Всё это время (собственно, с самых первых дней существования сайта) материалы Фонда распространялись на условиях открытой лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike («Атрибуция — С сохранением условий») 3.0 Непортированная (CC BY-SA 3.0), которая позволяла любому желающему использовать эти материалы как угодно, в том числе и в коммерческих целях, но непременно с соблюдением условий лицензии, никак их не изменяя. из поста

SCP Foundation обратились к англоязычным коллегам, которые подтвердили, что подобная практика — вне закона. Администраторы оригинальной энциклопедии SCP также пояснили, что главный администратор англоязычной версии (и, по сути, главное лицо по правовым вопросам) — это Джон Райан Битти, уже более пяти лет занимающийся энциклопедией, его назначил предшественник.

Согласно условиям CC-BY-SA 3.0, запрещено защищать произведения, опубликованные по лицензии CC-BY-SA 3.0, авторским правом и/или товарным знаком, т.к. это противоречит условиям данной лицензии. Согласно условиям CC-BY-SA 3.0, все производные произведения от произведения, опубликованного под лицензией CC-BY-SA 3.0, автоматически лицензируются под CC-BY-SA 3.0. Произведения Дуксина Андрея Владимировича (далее – артбук SCP) являются производными произведениями по мотивам Фонда SCP, а следовательно автоматически и необратимо лицензируются под CC-BY-SA 3.0 Дуксин Андрей Владимирович не может защищать какие-либо произведения Фонда SCP, основанные на артбуке SCP, авторским правом или товарным знаком, в силу того, что данный артбук также лицензирован под CC-BY-SA 3.0. из англоязычного письма

Как отмечают администраторы русскоязычной SCP Foundation, они планируют пресечь недобросовестное использование материалов.

Таким образом, регистрация товарного знака №661748 на имя Дуксина А.В. противоречит условиям лицензии в части соблюдения условий распространения, является ее грубым нарушением, и любые действия, направленные на «охрану» данного товарного знака, являются заведомо незаконными и противоправными. Все наши дальнейшие действия обусловлены нашим стремлением обеспечить соблюдение условий лицензирования нашего творчества и пресечь недобросовестное использование всеобщего наследия SCP Foundation. из поста

По словам Дуксина, он зарегистрировал товарный знак для того, чтобы выпускать артбуки «под эгидой ЭКСМО», а также заниматься производством высокобюджетных игр и фильмов.

Именно отсутствие устойчивой лицензионной подоплёки мешало производству подобного рода высококачественного контента. Теперь, когда препятствия устранены, не долго осталось ждать до того момента, когда каждый фанат вселенной SCP Foundation сможет насладиться просмотром высокобюджетного фильма о Фонде, или поиграть в компьютерную игру, которую не стыдно будет презентовать на E3. из статьи Дуксина

SCP Foundation — коллективный творческий проект, своего рода интернет-энциклопедия паранормальных существ и явлений. Она описывает Фонд SCP (Secure, Containt, Protect — «Обезопасить, Удержать, Сохранить») и его сотрудников, которые занимаются ловлей, изучением и содержанием сверхъестественных объектов (сюда входят существа, события, механизмы и тому подобное). Одни из самых известных и популярных объектов SCP известны под номерами 087 («Бесконечная лестница»), 173 («Скульптура»), 682 («Неуязвимая рептилия») и другие. По мотивам вселенной вышло несколько низкобюджетных компьютерных игр.

ARTSCP — сформированное Андреем Дуксиным творческая группа, которая занимается популяризацией проекта. За плечами сообщества — выпуск трёх широко разошедшихся артбуков с описаниями объектов, подготовка к изданию настольной и настольной ролевой игры и популяризация Фонда.