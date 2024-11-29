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13 номеров и 3 спецвыпуска: стартовала крауд-кампания «Мира фантастики»

Дмитрий Кинский
6 декабря 12:40
100
1 минута на чтение
Друзья, на сайте CrowdRepublic стартовала долгожданная крауд-кампания по подписке на «Мир фантастики» в 2025 году.
На этот раз вас ждут аж 13 обычных номеров и 3 спецвыпуска — про аниме, настольные ролевки и варгеймы.
Присоединяйтесь к дружному составу любителей фантастики, который путешествует по разным вселенным вместе с нами уже более 20 лет!

Основные цели

  • Набор из 13 номеров и 3 спецвыпусков. Цена: 10 240 рублей;
  • Отдельно — 12 обычных номеров + секретный. Цена: 6 370 рублей;
  • Отдельно — 3 спецвыпуска. Цена: 3870 рублей.

Награды за сверхцели

  • Папка для журналов;
  • Видеооткрытка от редакции;
  • Личная подборка рекомендаций от редакции;
  • Портрет на страницах журнала;
  • Настенный календарь на 2025 год;
  • Книги с автографами;
  • Комплект нейрооткрыток по личном заказу;
  • Шопер, плед, рюкзак;
  • Лутбокс со случайным сувениром из прошлых кампаний;
  • Ширма мастера;
  • Футболка.
Подробности можно узнать по ссылке.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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