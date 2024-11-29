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Сюжет нового «Сорвиголовы» развернется через пять лет после событий сериала Netflix

Дмитрий Кинский
4 декабря 13:10
256
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Уилсон Бетел, сыгравший Меченого в третьем сезоне «Сорвиголовы» от Netflix, рассказал, что действие «Рожденного заново» развернется через пять лет.
Ему как актеру такой скачок во времени позволяет привнести в характер персонажа то, что он сам пережил за это время, чтобы сделать образ более зрелым.
Если шоу выходит долгое время, если персонажи стареют в реальном времени и если сериал хорошо написан, и сценаристы реагируют на эту реальность, то в теории персонажи развиваются и дальше, независимо от того, был ли проект в эфире.
Премьера состоится 4 марта 2025 года.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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