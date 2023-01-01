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    Новости

    «Тебе остается только выбрать сторону» — трейлер фильма «Семь королей должны умереть»

    9 марта 2023
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    09.03.2023
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    0 минут на чтение
    «Теперь остается только выбрать сторону» — трейлер фильма «Семь королей должны умереть»

    Netflix опубликовал трейлер полнометражки «Семь королей должны умереть» (или Seven Kings Must Die в оригинале).

    Это продолжение исторического сериала «Последнее королевство» по мотивам романов Бернарда Корнуэлла. Действие фильма развернется после смерти короля Англии Эдуарда Старшего.

    В центре внимания все так же будет знатный сакс Утред Беббанбургский, воспитанный норвежским ярлом. Его вновь сыграл Александр Дреймон.

    Премьера фильма состоится 14 апреля.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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