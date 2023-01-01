«Тебе остается только выбрать сторону» — трейлер фильма «Семь королей должны умереть»

Netflix опубликовал трейлер полнометражки «Семь королей должны умереть» (или Seven Kings Must Die в оригинале).
Это продолжение исторического сериала «Последнее королевство» по мотивам романов Бернарда Корнуэлла. Действие фильма развернется после смерти короля Англии Эдуарда Старшего.
В центре внимания все так же будет знатный сакс Утред Беббанбургский, воспитанный норвежским ярлом. Его вновь сыграл Александр Дреймон.
Премьера фильма состоится 14 апреля.
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