КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналБлогиподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Ворон» (2024). Дождь кончился, уберите зонтик
«Бэтмен против Годзиллы» и другие фильмы про Бэтмена, которые так и не сняли
Фильмы-катастрофы: самые важные провалы в истории кино
«Чужой: Ромул»: неужели наконец-то нормальный Чужой?

Классика

Экранизации Dungeons & Dragons: старые добрые, ужасные и забытые
«Мумия» от Наполеона до Тома Круза. Путеводитель по фильмам про Имхотепа и компанию
Новости
Трейлер документалки «Супермен: История Кристофера Рива»
Дмитрий Кинский
26 августа 18:09
30
1 минута на чтение
Warner Bros. опубликовала первый трейлер документального фильма «Супермен: История Кристофера Рива».
Как можно было догадаться, картина будет посвящена покойному Кристоферу Риву, который играл Человека из стали с 1978 по 1987 год.
В фильме впервые покажут домашние записи с семьей Рива и другие архивные материалы.
«Супермена: История Кристофера Рива» выпустят в западных кинотеатрах 21 и 25 сентября. Хронометраж составит 1 час 44 минуты.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Космический самолёт: история многоразовых ракетно-космических систем
Тёмная сторона Вселенной. Что такое тёмная материя и как ее найти
Чужой против Терминатора, Баффи и Черепашек-ниндзя: самые безумные кроссоверы
Мир фантастики №249 (август 2024)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск #14. Фантастическая музыка
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Трейлер документалки «Супермен: История Кристофера Рива»

Новости

Критики о Star Wars Outlaws: «Игра не выиграет ни одной GOTY. Но покорит множество сердец»
Собрали мнения критиков об игре

Новости

В разработке был кроссовер Crash Bandicoot и Spyro
Но Activision его отменила

Новости

Ремейк «Ворона» ужасно стартовал в домашнем прокате
Фильм разгромили критики

Новости

Инсайдер: новый «Человек-паук» выйдет летом 2026 года
Съемки пройдут в 2025 году

Новости

Вышел новый тизер сериала «Последний богатырь. Наследие»
Премьера ожидается в сентябре.

Новости

Анонсировали новых «Героев». Вот 9 минут геймплея

Новости

В 2025 году выйдет новый взрослый мультсериал от создателя «Коня БоДжека»
Над ним работает та же студия

Новости

Шоураннер «Властелина колец: Кольца власти» сравнил второй сезон с «Оппенгеймером»
Смотрим уже в конце августа
Показать ещё
Рекомендуем
Космический самолёт: история многоразовых ракетно-космических систем
Тёмная сторона Вселенной. Что такое тёмная материя и как ее найти
Чужой против Терминатора, Баффи и Черепашек-ниндзя: самые безумные кроссоверы
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты