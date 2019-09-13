Трейлер новой версии сериала «Боишься ли ты темноты?»

Nickelodeon представил полноценный трейлер новой версии классического подросткового ужастика «Боишься ли ты темноты?».

Как и прежде, в центре сюжета будут лежать истории, которые подростки рассказывают друг другу у костра. Всего нас ждёт пока три эпизода. За сценарий отвечает БенДэвид Грабински («Отпетые напарники»), а режиссёром выступает Дин Израэлайт («Могучие рейнджеры»). Главные роли исполнили Сэм Эш Арнольд, Мия Чех («Тёмные отражения»), Тамара Смарт («Артемис Фаул»), Джереми Тейлор («Оно»), Лилиана Рэй и Рафаэль Казаль.

Сериал стартует 11 октября. Второй эпизод выйдет 18 октября, а третий и финальный — 25-го.

Оригинальный сериал выходил на Nickelodeon двумя частями — с 1990 по 1996 год и с 1999 по 2000-й. Шоу рассказывало о группе детей под названием «Общество Полуночников», которые раз в неделю собираются в тайном месте в лесу ночью, чтобы рассказывать друг другу страшные истории.