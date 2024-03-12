Трейлер сериала «Ронья, дочь разбойника» от Netflix

Netflix опубликовал трейлер сериала «Ронья, дочь разбойника» по мотивам шведской повести Астрид Линдгрен.

По сюжету дочь разбойника попадает в волшебный, но опасный лес с загадочными существами. Там она встречает мальчика Бирка из враждебной банды, который становится ее другом.

Сценарий написал Ханс Розенфельдт («Мост»), а режиссером выступила Лиза Джеймс Ларссон («Судьба: Сага клуба Винкс»).

Первые шесть эпизодов выйдут 28 марта. И еще шесть — позднее в этом году.