Трейлер сериала «Ронья, дочь разбойника» от Netflix

Netflix опубликовал трейлер сериала «Ронья, дочь разбойника» по мотивам шведской повести Астрид Линдгрен.
По сюжету дочь разбойника попадает в волшебный, но опасный лес с загадочными существами. Там она встречает мальчика Бирка из враждебной банды, который становится ее другом.
Сценарий написал Ханс Розенфельдт («Мост»), а режиссером выступила Лиза Джеймс Ларссон («Судьба: Сага клуба Винкс»).
Первые шесть эпизодов выйдут 28 марта. И еще шесть — позднее в этом году.
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