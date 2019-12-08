«Ты живёшь в видеоигре»: первый трейлер экшена «Главный герой» с Райном Рейнольдсом

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Fox и Disney выпустили первый трейлер комедийного экшена «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом в главной же роли. Он играет обычного парня, который в какой-то момент понимает, что он просто NPC в видеоигре. И теперь он собирается что-то с этим делать.

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Дубляж

Аннотация:

У сотрудника крупного банка всё идёт по накатанной, пока он однажды не выясняет, что окружающий его мир — часть огромной видеоигры, где игроки могут делать всё, что захотят. И только он может спасти этот мир от окончательного уничтожения.

«Ты живёшь в видеоигре»: первый трейлер экшена «Главный герой» с Райном Рейнольдсом

Помимо Рейнольдса в картине снялись Тайка Вайтити («Реальные упыри», «Кролик ДжоДжо»), Джоди Комер («Убивая Еву»), Ченнинг Татум («Мачо и ботан», «Супермайк»), Джо Кири («Очень странные дела») и другие. Режиссёром выступил Шон Леви («Ночь в музее», «Живая сталь», «Очень странные дела»).

В российском прокате картина стартует 2 июля.

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