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У Карателя есть будущее в MCU, а возвращение «Лунного рыцаря» под вопросом — детали будущих сериалов Marvel
Андрей Квасков
14 ноября 16:44
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1 минута на чтение
У Карателя в исполнении Джона Бернтала есть будущее в киновселенной MCU. Об этом заявил глава Marvel TV Брэд Виндербаум в преддверии премьеры сериала «Сорвиголова: Рожденный заново».

По словам продюсера, грядущее шоу точно не станет концом истории Мэтта Мердока и Фрэнка Касла.
Брэд Виндербаум
Он [Бернтал] так великолепен в этой роли. Я с нетерпением жду, когда вы увидите его в этом сериале. И да, у него определенно есть будущее в киновселенной Marvel. Я думаю, что «Сорвиголова» может длиться еще несколько сезонов. Мы создали замысловатую обстановку в Нью-Йорке в духе «Игры престолов» с противостоянием нескольких фракций.
Кроме этого, Виндербаум кратко рассказал и о других ТВ-проектах Marvel:
  • Будут ли продолжения «Лунного рыцаря», «Женщины-Халка», «Соколиного глаза» и «Мисс Марвел», пока неясно;
  • «Это все Агата» стала большим успехом для Marvel;
  • «Чудо-человек» будет состоять из восьми эпизодов;
  • Сериал про Нову будет «многообещающим» с уникальной атмосферой.
«Сорвиголова: Рожденный заново» стартует 4 марта. В сезоне будет девять эпизодов.

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Андрей Квасков
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