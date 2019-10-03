В 2017 году профессора Крис Гавалер и Дэн Джонсон опубликовали исследование, согласно которому читатели якобы хуже оценивают литературные истории с элементами фантастики. Учёные дали опрошенным два произведения: одно написано в реалистичной манере, а другое — при участии пришельцев и чужих. Результаты показали, что при изучении второго текста читатели проявили меньше усердия и понимания. Так появилась статья с громким заголовком «Чтение научной фантастики делает вас глупым».

Спустя два года Гавалер и Джонсон, изучившие критику своего исследования, решили повторить эксперимент, но с другими условиями. Профессора предположили, что если просто изменить место действие мейнстримного реалистичного произведения, то результаты могут быть другие. 204 респондентам выдали одну из двух историй. Обе назывались «Ада» и отличались они друг от друга одним словом в самом начале. «Литературная» версия начиналась так: «Моя дочь стояла за стойкой бара, полируя бокал для вина белой тряпкой». «Научно-фантастическая» версия начиналась так: «Мой робот стоял за стойкой бара, полируя бокал для вина белой тряпкой».

Как оказалось, эксперимент показал разительно другой результат — по сравнению с опытом 2017 года. Читатели сохранили примерно одинаковый уровень понимания текста, как при оценке в целом, так и при оценке отдельных составляющих понимания: разум, мир и сюжет.

Гавалер и Джонсон пришли к выводу, что присутствие слова «робот» никаких не изменило общую оценку текста. Хотя в предыдущем случае НФ-сеттинг повлиял на понимание.

Эта разница между исследованиями, вероятно, заключается в разнице наших научно-фантастических текстов. Из исследования профессоров

Крис Гавалер так и вовсе остался «поражён результатом». Он уверен, что первое исследование говорило не о научной-фантастике вообще, а скорее о «нелитературной фантастике». Второе же исследование задействовало именно «литературную фантастику», и оно никак не повлияло на качество чтения и понимания опрошенных. Многие читатели, по сути, проигнорировали введение.

Предполагаю, что в выборочных группах было много читателей, которым не нравится научная фантастика, но это не имело никакого значения, потому что прежде всего оценили литературное качество текста. Их понимание текста не изменилось по сравнению с первым исследованием. Крис Гавалер

Учёные назвали статью с этим исследованием «Эффект литературного жанра». Позднее её опубликуют в журнале Scientific Study of Literature.