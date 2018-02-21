Не стало фантаста Андрея Круза, автора циклов «Земля лишних», «Эпоха мёртвых», «На пороге тьмы» и других романов и серий. О смерти писателя сообщила на его странице в «Фейсбуке» его жена, Лурдес Мария Круз, в соавторстве с которой созданы многие произведения Андрея. Фантасту было 53 года. Причиной смерти стал рак.

Круз начал писать с 2006 года. С 2008-го активно публиковался в издательстве «Армада» (позже — «Альфа-книга»). Характерные жанры — постапокалиптика и боевик. Особенность книг Круза в том, что в них большое внимание уделяется оружию, — и это неудивительно: писатель глубоко интересовался этой темой, они с женой владели оружейными магазинами и стрелковым клубом.

Роман Андрея Круза «У Великой реки. Поход» в 2009 году удостоился премии «Меч Без Имени».