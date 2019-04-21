18 апреля, в возрасте 83 лет, скончался Сергей Иванович Павлов — отечественный писатель-фантаст. Об этом в своём Facebook сообщил писатель Виталий Пищенко.

В материалах, посвященных советской научной фантастике, всегда упоминают дилогию Павлова «Лунная Радуга» — как одно из самых ярких произведений на околокосмическую тему. Причем с упором на угрозу потери человеческой сущности из-за контакта с Неведомым.

Пожалуй, до Павлова никто, кроме Стругацких, так серьезно не исследовал психологические проблемы человека будущего. И даже на фоне АБС некоторые идеи Павлова смотрелись новаторски — разве что Станислава Лема можно поставить с ним бок о бок. При этом Павлову удалось не просто насытить свою книгу оригинальными мыслями, но и облечь глубокое содержание в увлекательную остросюжетную форму — не зря дилогия на долгие годы стала любимой не только у взрослой аудитории, но и у советских подростков.

И не стоит забывать, что «Лунная Радуга» появилась во времена жесткого кризиса советской НФ. К началу 1970-х фантастика попала под подозрение советских партийных органов как рассадник свободомыслия. Результат — резкое ужесточение цензуры и фактический запрет на профессию для ряда авторов, из-за чего в центральных издательствах выходило много художественно слабых, зато идейно «правильных» книг. Потому на фоне засилия бездарности появление «Лунной Радуги» (1978) — и так отличного произведения — вообще воспринималось как взрыв сверхновой. Вторая часть, вышедшая в 1983-м, оказалась ничуть не хуже первой. Дилогия многократно переиздавалась, а в 1983 году даже вышел одноимённый фильм — правда, не слишком удачный.

Конечно, есть у Сергея Павлова и другие достойные книги — особенно повести «Акванавты» (1968) и «Чердак Вселенной» (1971), первая из которых экранизирована. Однако «Лунная Радуга» — вершина его творчества, одна из знаковых книг советской фантастики, переживших свою эпоху.