В сети продолжают появляться новые материалы из грядущего ремейка Warcraft III. Ранее датамайнерам удалось запечатлеть экран запуска, а также извлечь обои, экраны загрузки, иконки и элементы интерфейса. Теперь они вытащили русскую озвучку юнитов и героев за Альянс и Орду.

У  всех перезаписали старые реплики новыми голосами — и не все они получились подходящими. Например, голос архимага на отметке 14:40… удивляет. Впрочем, большинство интонаций вышли знакомыми. Содержание некоторых реплик тоже изменили — характерные для серии шуточки после многократных кликов никуда не делись.

А умельцы с Wowhead вытащили модели героев Альянса и Орды. Предположительно, речь идёт о бета-версии клиента, куда войдут только эти две фракции.

Утечка: озвучка и модели Сильваны, Артаса, Джайны и других персонажей Wacraft III: Reforged 11

Артас

Утечка: озвучка и модели Сильваны, Артаса, Джайны и других персонажей Wacraft III: Reforged 10

Артас с Ледяной Скорбью

Утечка: озвучка и модели Сильваны, Артаса, Джайны и других персонажей Wacraft III: Reforged 14

Пророк Медив

Утечка: озвучка и модели Сильваны, Артаса, Джайны и других персонажей Wacraft III: Reforged 13

Верховный маг Антонидас

Утечка: озвучка и модели Сильваны, Артаса, Джайны и других персонажей Wacraft III: Reforged 12

Адмирал Праудмур

Утечка: озвучка и модели Сильваны, Артаса, Джайны и других персонажей Wacraft III: Reforged 15

Джайна Праудмур

Утечка: озвучка и модели Сильваны, Артаса, Джайны и других персонажей Wacraft III: Reforged 16

Кель’тас Солнечный Скиталец

Утечка: озвучка и модели Сильваны, Артаса, Джайны и других персонажей Wacraft III: Reforged 17

Мурадин Бронзобород

Утечка: озвучка и модели Сильваны, Артаса, Джайны и других персонажей Wacraft III: Reforged 18

Сильвана Ветрокрылая

Утечка: озвучка и модели Сильваны, Артаса, Джайны и других персонажей Wacraft III: Reforged 19

Утер Светоносный

Утечка: озвучка и модели Сильваны, Артаса, Джайны и других персонажей Wacraft III: Reforged

Кэрн Кровавое Копыто

Утечка: озвучка и модели Сильваны, Артаса, Джайны и других персонажей Wacraft III: Reforged 1

Чэнь Буйный Портер

Утечка: озвучка и модели Сильваны, Артаса, Джайны и других персонажей Wacraft III: Reforged 4

Гул’дан

Утечка: озвучка и модели Сильваны, Артаса, Джайны и других персонажей Wacraft III: Reforged 3

Громмаш Адский Крик

Утечка: озвучка и модели Сильваны, Артаса, Джайны и других персонажей Wacraft III: Reforged 2

Дрек’тар

Утечка: озвучка и модели Сильваны, Артаса, Джайны и других персонажей Wacraft III: Reforged 5

Рексар

Утечка: озвучка и модели Сильваны, Артаса, Джайны и других персонажей Wacraft III: Reforged 9

Вол’джин

Утечка: озвучка и модели Сильваны, Артаса, Джайны и других персонажей Wacraft III: Reforged 8

Тралл

Утечка: озвучка и модели Сильваны, Артаса, Джайны и других персонажей Wacraft III: Reforged 7

Самуро

Утечка: озвучка и модели Сильваны, Артаса, Джайны и других персонажей Wacraft III: Reforged 6

Рохан

Пока что даты выхода у ремейка нет — его обещают выпустить до конца 2019 года. Вероятно, дату релиза и бета-тестирования назовут позже, ближе к фестивалю BlizzCon, который пройдёт 1-2 ноября.

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