Утечка: озвучка и модели Сильваны, Артаса, Джайны и других персонажей Wacraft III: Reforged

В сети продолжают появляться новые материалы из грядущего ремейка Warcraft III. Ранее датамайнерам удалось запечатлеть экран запуска, а также извлечь обои, экраны загрузки, иконки и элементы интерфейса. Теперь они вытащили русскую озвучку юнитов и героев за Альянс и Орду.

У всех перезаписали старые реплики новыми голосами — и не все они получились подходящими. Например, голос архимага на отметке 14:40… удивляет. Впрочем, большинство интонаций вышли знакомыми. Содержание некоторых реплик тоже изменили — характерные для серии шуточки после многократных кликов никуда не делись.

А умельцы с Wowhead вытащили модели героев Альянса и Орды. Предположительно, речь идёт о бета-версии клиента, куда войдут только эти две фракции.

Пока что даты выхода у ремейка нет — его обещают выпустить до конца 2019 года. Вероятно, дату релиза и бета-тестирования назовут позже, ближе к фестивалю BlizzCon, который пройдёт 1-2 ноября.