В середине октября датамайнеру из команды Steam Database Мартину Бенджаминсу удалось получить доступ к закрытому клиенту бета-версии Warcraft III: Reforged. Он запустил игру и даже смог изучить интерфейс. По его словам, клиент «весил» около 10 гигабайт.

Меню

Пятая иконка выбора расы отвечает, вероятно, за случайный выбор:

Затем датамайнеры с портала Wowhead (самой большой базы данных по MMORPG) смогли извлечь из клиента обои с персонажами, экраны выбора сюжетных кампаний и иконки героев.

Обои

Интерфейс и иконки

Пока что даты выхода у ремейка нет — его обещают выпустить до конца 2019 года. Вероятно, дату релиза и бета-тестирования назовут позже, ближе к фестивалю BlizzCon, который пройдёт 1-2 ноября.