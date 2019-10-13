В середине октября датамайнеру из команды Steam Database Мартину Бенджаминсу удалось получить доступ к закрытому клиенту бета-версии Warcraft III: Reforged. Он запустил игру и даже смог изучить интерфейс. По его словам, клиент «весил» около 10 гигабайт.
Меню
Пятая иконка выбора расы отвечает, вероятно, за случайный выбор:
Затем датамайнеры с портала Wowhead (самой большой базы данных по MMORPG) смогли извлечь из клиента обои с персонажами, экраны выбора сюжетных кампаний и иконки героев.
Обои
Интерфейс и иконки
Пока что даты выхода у ремейка нет — его обещают выпустить до конца 2019 года. Вероятно, дату релиза и бета-тестирования назовут позже, ближе к фестивалю BlizzCon, который пройдёт 1-2 ноября.
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