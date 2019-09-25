Короткометражка: кинематографический ролик World of Warcraft «Сильвана и Саурфанг»

Blizzard выпустила патч 8.2.5. для World of Warcraft, который знаменует финал военной кампании Battle for Azeroth. По такому поводу разработчики опубликовали кинематографический ролик, посвящённый Саурфангу и Сильване.

В ролике Саурфанг, объединившийся с Альянсом, бросает вызов Сильване, и та его побеждает в поединке Мак’гора. После чего она бросает Орду и покидает Оргриммар.

Лучше разобраться в конфликте поможет ролик на движке игры, предшествующий столкновению.

С 1 по 3 ноября Blizzard проведёт собственный фестиваль BlizzCon, где может больше рассказать о следующем обновлении World of Wacraft. Ранее компания запустила «классические» серверы WoW.