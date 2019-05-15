Blizzard выпустила короткометражку «Новый дом» по World of Warcraft

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Нежданно-негаданно Blizzard выпустила кинематографическую короткометражку по вселенной World of Warcraft «Новый дом», которая посвящена встречи с Траллом.

Дубляж

Оригинал

Сюжет ролика разворачивается вокруг легендарного воина Варока Саурфанга, который приходит к дому Тралла, бывшего вождя Орды. Саурфанг просит Тралла присоединится — если не в качестве вождя, то хотя бы в качестве воина. Старый орк решает вновь взяться за оружие — после того, как на его дом нападают неизвестные бойцы.

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Игру восстановили до времён обновления 1.12.0 «Барабаны войны» 2006 года. В неё можно будет сыграть в рамках той же подписки.

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