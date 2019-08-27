Минувшей ночью Blizzard открыла серверы с классической версией World of Wacraft — в почти такой же вариацией, какой она была 15 лет назад. Разработчики оставили обновлёнными движок, модели и текстуры, но при этом восстановили дух старой эпохи — с рейдами на 40 человек, старым видом локаций, отсутствием помощи в квестах и так далее.

К запуску серверов компания выпустила игровой музыкальный ролик с отсылкой к Лирою Дженкинсу и флагами Орды и Альянса. А ещё на фоне появляется актёр Кристиан Нэрн, сыгравший Ходора в «Игре престолов»!

Разработчики отмечают, что классические серверы тоже будут развиваться — всего запланировано шесть этапов, в ходе которых добавят события и рейды вроде «Логово Крыла Тьмы», «Зул’Гуруб» и «Наксрамас». Кроме того, компания собирается открыть новые миры — если игроков окажется слишком много (а на старте так и вышло, некоторым участникам пришлось ждать по несколько часов, чтобы зайти).

Эх, прекрасные цифры. Как в очередь в магаз сходить, ток в сто раз круче и дольше. Дождались)#WoWClassic pic.twitter.com/cdzFaVd7S9 — Estr (@DiEstrema) August 26, 2019

WoW Classic требует базовой подписки на игру.