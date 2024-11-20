В 2025 году выпустят копию милого робота из «Рика и Морти», который подает масло

Энтузиасты из CircuitMess объявили
о начале производства милого робота из мультсериала «Рик и Морти».
В шоу Рик создал малыша лишь для одной цели — передавать масло. Реальная версия робота сможет не только помогать с завтраками, но и выполнять различные команды (даже танцевать!), общаться, а также распознавать лица и объекты благодаря ИИ.
В комплекте с помощником также будет идти контроллер для ручного управления. Средства на создание проекта собирают на Kickstarter
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Поставки Butter Bot начнутся в конце лета 2025 года.