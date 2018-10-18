В четвёртом сезоне «Супергёрл» от CW, который стартовал 14 октября, появится Лекс Лютор. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Однако пока неизвестно, кто его сыграет. По словам исполнительных продюсеров Роберта Ровнера и Джессики Куллер, кастинг все ещё продолжается.

Мы так рады представить знакового злодея Лекса Лютора и сделать его частью нашей истории о Супергёрл. Мы уже давно хотели сделать это, и очень счастливы, что нам удалось. Мы с нетерпением ждём того, как он встрехёт Нашэнл-Сити и наконец встретится не только с Супергёрл, но и со своей сестрой Леной Лютор. Исполнительные продюсеры Роберт Ровнер и Джессика Куллер

В четвёртом сезоне также впервые появится Лоис Лейн в исполнении Битси Таллок («Гримм»). Её мы ещё увидим в декабрьском кроссовере «Другие миры». Роль Лекса будет эпизодической, поэтому ждать его появления в других сериалах не стоит.