В Dragon Age: The Veilguard будет пять уровней сложности и гибкие настройки кастомизации

Студия BioWare опубликовала подробности настроек и специальных возможностей Dragon Age: The Veilguard.
В игре будет пять уровней сложности:
«История»: режим для тех, кто хочет насладиться сюжетом;
«Странствие»: сбалансированный бой с большим акцентом на создание отряда и выбор снаряжения, чем на время реакции;
«Приключение»: сбалансированная игра с равным акцентом на бой, создание отряда и выбор снаряжения.
«Темная лошадка»: игра на пределе, требующая стратегического планирования и тактического принятия решений;
«Кошмар»: хардкорный режим, который нельзя изменить в ходе прохождения;
«Вольные странствия»: можно свободно настраивать почти любые аспекты игры, но если вы играете впервые, то лучше выбрать другой уровень.
BioWare
Даже после выбора сложности в меню настроек будет доступно множество параметров боя, и при необходимости вы сможете внести коррективы. Например, вы можете настроить такие параметры как время парирования, поддержка наведения на цель или даже агрессивность врагов.
Помимо геймплейных механик, у геймеров будет гибкая настройка интерфейса, экранных индикаторов, субтитров и визуальных эффектов. Обо всех возможностях можно прочесть в русскоязычном блоге EA.
Релиз Dragon Age: The Veilguard состоится 31 октября.
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